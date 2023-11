Uma passageira passou mal e morreu em um voo que saiu dos Estados Unidos com destino ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na região metropolitana.

O corpo teria ficado por horas no assento em que a mulher morreu até pousar em território brasileiro.

O voo partiu da cidade de Fort Lauderdale, no estado norte-americano da Flórida, de acordo com a companhia aérea Azul, responsável pelo avião onde a passageira estava.

O voo AD8733 saiu de Fort Lauderdale às 21h07 de segunda-feira (6) e chegou em Confins às 7h05 desta terça-feira (7).

A passageira, que não teve a identidade ou idade divulgados, estava na classe executiva e morreu na primeira hora de voo, divulgou o jornal O Tempo.

O óbito da passageira durante o trajeto foi constatado por um médico que estava a bordo, informou a Azul. O corpo da mulher ficou no assento onde ela estava até chegar no aeroporto brasileiro.

Ao pousar em solo brasileiro, policiais entraram no avião e impediram que o desembarque dos outros passageiros fosse realizado por cerca de 40 minutos para a realização de perícia no espaço.

A Polícia Federal informou ao O Tempo que uma equipe de plantão foi acionada para se deslocar até o local e médicos do aeroporto também confirmaram o óbito que, inicialmente, seria por morte natural. Posteriormente, o corpo foi liberado.

Já a Polícia Civil informou à reportagem que, ao tomar conhecimento do caso, requisitou a presença do carro de transporte de cadáveres no aeroporto de Confins para fazer a remoção do corpo, que foi levado para o Instituto Médico-Legal Dr. André Roquette, na capital, onde passa por exames.

A PF é a responsável pela investigação, em razão da competência, informou a Polícia Civil. A reportagem tenta contato com o órgão, por telefone e e-mail, e a matéria será atualizada tão logo haja manifestação.

*uol/folhapress