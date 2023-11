Manchetes dos principais jornais nacionais nesta terça-feira

A União (PB)

Mais de 33 mil candidatos faltam à primeira prova do Enem na PB

O Globo (RJ)

Lira e Pacheco defendem meta de déficit zero em 2024

O Dia (RJ)

Combate ao crime: Marinha tem 1,9 mil militares na missão em portos do Rio e SP

Folha de S.Paulo

Tributária deve premiar estado que arrecadar mais

O Estado de S. Paulo

Pressão cresce e Estados cobram mudança às vésperas de votação

Valor Econômico (SP)

Pagamento de JCP acelera por receio das empresas de mudança em regra

Correio Braziliense

Presidente do BRB terá de abrir contas a deputados distritais

Zero Hora (RS)

Com ajustes do relator, reforma tributária enfrenta prova de fogo

Diário de Pernambuco

Mercado livre de energia cresce 75% com recorde em 2023

Jornal do Commercio (PE)

Reforma tributária chega à CCJ com data marcada para votação em plenário

A Tarde (BA)

Serasa faz Feirão Limpa Nome em Salvador

Diário do Nordeste (CE)

Janela partidária terá impacto na eleição