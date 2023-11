Confira os fatos que movimentam o Brasil nesta terça-feira

Conflito Israel-Hamas deixa mais de 10 mil mortos, centrão concentra poder sobre PAC, Manaus vive mais uma onda de fumaça e outras notícias para começar esta terça-feira (7).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Guerra em Gaza completa 1 mês com 10 mil mortos e metade das casas danificadas. Conflito Israel-Hamas, sem horizonte para ter fim, deixa rastro crescente de destruição no território palestino.

GOVERNO LULA

Ministros não petistas dominam PAC e expõem vitrine de Lula fora das mãos do PT. Com pastas estratégicas, MDB lidera pagamentos do programa, que deve motivar viagens do presidente em ano eleitoral de 2024.

JUSTIÇA

Investigadores pressionam STF a derrubar decisão que pode anular casos sobre 8/1 e PCC. Caso pode impactar dezenas de apurações de lavagem de dinheiro e agora está com ministro Cristiano Zanin.

CONGRESSO NACIONAL

Governo adia mudança de meta fiscal, e Haddad ganha tempo para negociar receitas. Lula descarta mensagem presidencial e decisão sobre meta não deve ser tomada nesta semana, dizem aliados.

ECONOMIA

Reforma Tributária deve prever ‘prêmio’ para estado ou município que ampliar arrecadação. Por aprovação do texto, Lula entra em campo para articular apoio de senadores.

AMBIENTE

Cidade mais populosa da Amazônia vive de onda em onda de fumaça, e cotidiano é de área degradada. Manaus tem novo período de dias sucessivos com ar muito ruim ou péssimo, e autoridades culpam o Pará; secretaria do estado diz não ter confirmação dessa origem.

CHUVA

Condomínio apela para água da piscina em quarto dia de apagão em São Paulo. Moradores se queixam de fiação antiga sem reposição e falta de informações.

COTIDIANO

Enterrar os fios de SP demanda discussão, investimento e tempo, diz presidente da Enel Brasil. Executivo afirma que concessionária trocou postes, fez investimentos e não foi negligente.

ENEM

Caetano Veloso fica em dúvida ao resolver questão do Enem que cita suas canções. Pergunta trazia trechos das músicas ‘Alegria, Alegria’ e ‘Anjos Tronchos’.

TELEVISÃO

Marcelo Adnet e Globo não renovam contrato e humorista deixará emissora. Artista ainda está em negociações para ter quadro na cobertura das Olimpíadas.

CELEBRIDADES

Larissa Manoela consegue romper sociedade com os pais e abre mão de seu patrimônio. Justiça determinou que atriz deixe empresa Dalari, da qual era sócia minoritária.

FILMES

Jon Voight se pronuncia contra a filha Angelina Jolie em defesa de Israel. Ator se refere ao país como ‘terra sagrada’ dos ‘filhos de Deus’ e defende ataques em Gaza contra ‘animais’ e ‘terror inumano’.

CIÊNCIA

Maconha não deixa pessoas preguiçosas, defende Sidarta Ribeiro. Neurocientista lança ‘As Flores do Bem’, sobre a história da Cannabis, e critica discussão sem evidências científicas.

