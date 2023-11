Bruno sobre possível estremecimento com Marinaldo: “Só acredita quem não nos conhece”

“Porventura, só vai acreditar em uma animosidade minha com Marinaldo Cardoso (Rep), ou de Marinaldo comigo, quem não nos conhecer”, afirmou o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima (PSD), sobre o presidente da Câmara de Vereadores, durante entrevista coletiva.

As especulações surgiram após uma publicação de Marinaldo nas redes sociais, com imagens de demandas que ele apresentou na gestão do ex-prefeito Romero Rodrigues (Podemos) e que teriam sido atendidas pelo ex-gestor municipal. Como fundo musical, o parlamentar utilizou a música Luz Divina, de Roberto Carlos.

Segundo Bruno, no entanto, a relação dele com o edil é muito mais do que política e tem décadas.

“Porque será que algumas pessoas simplesmente passaram a enxergar defeito em tudo, será que é sem motivo? […] Vai chegar o momento que eu vou falar, porque eu gosto de falar, mostrar e provar”, completou.