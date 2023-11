Veja o que rola de destaque pelo Brasil neste começo de semana

Morre Lolita Rodrigues, primeiro dia de Enem, SP ainda tem 1,2 milhão de endereços sem luz e outras notícias para começar esta segunda-feira (6).

LOLITA RODRIGUES (10/03/1929 – 5/11/2023)

Morre Lolita Rodrigues, pioneira da televisão brasileira, aos 94 anos. Atriz e cantora inaugurou a TV Tupi, participou da primeira novela diária do país e fez papéis clássicos na TV Globo.

ENEM

Tema da redação do Enem é ‘Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil’. Mais de 3,9 milhões de estudantes se inscreveram para a prova que começou neste domingo (5).

ENEM

Inep aciona PF para apurar imagens do Enem 2023 que circulam na internet. Órgão do MEC identificou fotos da prova nas redes sociais, mas diz que não houve vazamento.

CHUVA

Após quase 48 horas, estado de SP ainda tem 1,2 milhão de endereços sem energia elétrica. Aneel vai se reunir nesta segunda (6) com representantes das distribuidoras e da prefeitura da capital para discutir medidas preventivas.

GOVERNO LULA

Centrão rebate Lula por culpá-lo pela redução de mulheres na Esplanada. Alguns parlamentares se esquivaram de comentar fala do presidente de que presença feminina diminuiu porque grupo só indicou homens.

GUERRA DA UCRÂNIA

Rússia tem 1º sucesso na ‘supersemana’ de mísseis nucleares. Moscou dispara de novo submarino após fracassos dos EUA e seu; China e França são os próximos.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Egito suspende novas autorizações e fecha saída de Gaza. País condiciona liberar estrangeiros a passagem segura de ambulâncias; brasileiros seguem retidos.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Bairro nobre da Cidade de Gaza, Rimal foi destruído por bombardeios de Israel. Oásis do território palestino abrigava prédios governamentais e universidades; hoje, acumula imóveis abandonados.

F1

Verstappen vence em Interlagos e estabelece maior dominância na história da F1. Holandês chega a 17ª vitória no ano; Alonso supera Pérez com chegada emocionante.

MERCADO

A influencer de economia que virou alvo de haters bolsonaristas e esquerdistas. Mestre pela Universidade de Chicago, Olivia usa o que aprendeu com ganhadores do Nobel para comentar notícias do dia.

LIBERTADORES

Fluminense pode encarar Manchester City e tentar revanche sobre a LDU em 2024. Campeão da Libertadores garantiu vaga no Mundial de Clubes e na Recopa Sul-Americana.

CELEBRIDADES

Ludmilla alega falha técnica em apresentação no GP de Fórmula 1. Cantora se pronuncia após web apontar erro no início do hino nacional.

ENEM

Primeiro dia do Enem 2023 tem abstenção de 28,1% e 4.293 eliminados. Polícia Federal investiga a publicação de imagens da prova antes do horário permitido, mas descarta vazamento.

RESTAURANTES

Jantar beneficente com Bela Gil e Paula Lima levanta fundos para apoiar mulheres negras. Projeto, que já investiu mais de R$ 1 milhão, realiza evento com participação de Bela Gil e Paula Lima.

*Folhapress