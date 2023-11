Manchetes dos principais jornais nacionais nesta segunda-feira

O Globo (RJ)

Temas femininos e abstenção ainda alta marcam primeiro dia do Enem

O Dia (RJ)

Vai rolar a festa do Fluzão no Centro do Rio

Folha de S.Paulo

‘Edital de emendas’ empaca em Congresso com fartura de verbas

O Estado de S. Paulo

Mercado projeta Selic mais alta ao fim do ciclo de cortes pelo BC

Valor Econômico (SP)

Com juro menor, situação financeira de empresas deverá melhorar em 2024

Correio Braziliense

Primeiro dia do Enem tem abstenção de 27% no DF

Estado de Minas

Plano para reduzir efeito estufa em BH vai a votação

Zero Hora (RS)

Aluguel residencial em Porto Alegre tem aumento de 9,5% em um ano

Diário de Pernambuco

Primeira fase do Enem registra abstenção de 26,9% no estado

Jornal do Commercio (PE)

Forças Armadas começam hoje reforço contra o tráfico

A Tarde (BA)

Bahia investe R$ 151 milhões na 3ª etapa da reforma do TCA

Diário do Nordeste (CE)

70% das prefeituras têm gestão fiscal crítica