Os números de acidentes, feridos e mortos registrados nos cinco dias de feriado prolongado por conta do dia de finados foram menores do que os anotados durante os cinco dias do feriado – também prolongado – de Nossa Senhora da Aparecida, em outubro. A comparação consta do balanço divulgado, em Brasília, nesta segunda-feira (6) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo a pesquisa, 56 pessoas morreram nas rodovias federais entre os dias 1º e 5 de novembro, período que engloba finados. O número é 29,1% menor do que as 79 vítimas fatais registradas no feriado de Nossa Senhora da Aparecida, entre os dias 11 e 15 de outubro deste ano.

O total de acidentes durante o feriado mais recente foi 7% menor. Houve 861 acidentes, ante os 926 anotados no feriado de outubro. Os acidentes considerados graves caíram de 263 para 236, o que corresponde a um recuo de 10,33%. E o de feridos passou de 1.065 para 931 (-12,6%).

Infrações e acidentes

A PRF informou, também, que mobilizou mais de 11 mil agentes, distribuídos nos pontos considerados mais críticos – com maior incidência de infrações e acidentes – dos 70 mil quilômetros de rodovias federais no país.

Durante os cinco dias do último feriado prolongado, a Operação Finados flagrou 5.457 condutores fazendo ultrapassagens em locais proibidos; e 896 motociclistas foram autuados porque estavam sem capacete.

A operação flagrou, também, 3.453 veículos com motoristas ou passageiros que não faziam o uso do cinto de segurança, e de 435 ocasiões nas quais crianças eram transportadas sem a utilização da cadeirinha.

Os agentes fiscalizaram 55.101 automóveis e 63.387 pessoas, entre passageiros e motoristas. Foram aplicados 31.401 testes de alcoolemia. Destes, 879 pessoas estavam dirigindo sob efeito de álcool e foram autuadas.

Criminalidade

A Operação Finados atuou também no combate à criminalidade. Dessa forma, recuperou 76 veículos com alguma restrição de furto ou roubo; e retirou de circulação 17 armas e 481 munições.

Além disso, apreendeu 10 toneladas de maconha e 902 quilos de cocaína. Ao todo, 503 pessoas foram detidas.