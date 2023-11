Notícias que movimentam o país neste final de semana

Fluminense é campeão da Libertadores, SP tem 2 milhões sem energia há mais de um dia, Brasil pede ajuda aos EUA para tirar brasileiros de Gaza e outras notícias para começar este domingo (5).

Libertadores deixa de ser amor proibido para o Fluminense, campeão da América. Time de Cartola derruba Boca Juniors de frente para o morro de Mangueira e alcança sonhado título continental.

CHUVA

SP tem 2 mi sem energia mais de 24h após tempestade, diz Aneel; total chegou a 3,7 mi. Capital paulista concentra a maioria dos afetados; Enel afirma que energia será restabelecida até terça.

Após temporal, 48 cidades de SP têm falha no sinal de celular e internet.

Vítimas de tempestade em SP viajavam no mesmo carro, acertado em cheio por árvore.

DIPLOMACIA BRASILEIRA

Brasil pede ajuda aos EUA para retirar brasileiros de Gaza; Israel culpa Hamas pela demora. O ex-chanceler Celso Amorim telefonou neste sábado (4) para o Conselheiro de Segurança Nacional americano, Jake Sullivan.

MERCADO

Demanda política de Lula só seria atendida com déficit de 1% do PIB em 2024. Economistas do mercado e do governo chegam a valor maior para evitar corte no Orçamento; saída seria rever gastos.

ENEM

Enem faz 25 anos com desafio de se adaptar ao novo ensino médio e ampliar inclusão. Exame começa neste domingo (5) e continua no próximo; 3,9 milhões se inscreveram.

Inep acompanha impactos da chuva em SP e diz que edital do Enem prevê reaplicação para afetados.

GOVERNO LULA

Prisão de bispo católico consolida afastamento entre Lula e regime Ortega. Diplomatas brasileiros descrevem a relação entre os dois líderes, antigos aliados, como ‘congelada’.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Jornalista da Globo pede perdão após defender ataque de Israel e ser criticado. Depois de dizer que Israel pode atacar ambulâncias com palestinos, Jorge Pontual foi às redes sociais se justificar.

ESPORTE

Autor do gol do título da Libertadores disputou o Paulista deste ano por time rebaixado. John Kennedy foi emprestado pelo Fluminense ao time do interior de São Paulo após 2022 ruim e indisciplina.

CONGRESSO NACIONAL

Marido de suplente de Dino despacha sem cargo no gabinete da senadora. Deputado estadual licenciado, Othelino Neto recebe políticos do MA e participa do dia a dia do Senado; ele nega irregularidade.

TSE

MBL anuncia plano de criar seu partido, a Missão, e provoca adversários. Movimento surgido em 2014 iniciará coleta de assinaturas com agentes pagos para ter legenda própria.

FILMES

Bolsonaristas lançam boicote contra Lázaro Ramos após críticas a Bolsonaro. Apoiadores do ex-presidente pedem que as pessoas não assistam ao filme ‘Ó Paí, Ó 2’, que será lançado no final do mês.

RIO

Torcedor argentino é agredido durante briga em Copacabana após final da Libertadores. Confusão começou depois do fim da partida; fãs do Boca que não foram ao estádio se concentravam no bairro da zona sul.

BASQUETE

Oscar Schmidt xinga Franca, revolta moradores e pede desculpas. Clube da ‘Capital do Basquete’, que vem de recente título intercontinental em Singapura, era rival do histórico Sírio.

TELEVISÃO

Matthew Perry, de ‘Friends’, contou como Schwimmer, o Ross, quis igualar salários. Ator escreveu em seu livro de memórias que colega de elenco insistiu em ganhar a mesma quantia que outros protagonistas.

PASSEIOS

Museu do Futebol oferece entrada grátis antes de fechar para reforma. Espaço em SP retorna apenas em 2024 e receberá mudanças estruturais e na curadoria.

*folhapress