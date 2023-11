Bancários denunciam esgotamento mental com pressão das instituições financeiras

A pressão por resultados, com ameaça sobre seus empregos, é uma das razões que levam os bancários a ter problemas relacionados à saúde mental, apontaram os participantes de recente audiência pública na Comissão de Direitos Humanos do Senado.

Apesar de representarem apenas 1% dos trabalhadores com emprego formal, a categoria representa 24% dos afastamentos por doenças mentais, ressaltou a senadora Augusta Brito (PT-CE), autora do requerimento para a audiência com o tema “As condições insalubres dos trabalhadores do setor bancário”.

O grande número de funcionários que pedem afastamento por motivos emocionais revelam, para os debatedores, as más condições de trabalho e a dificuldades de as instituições financeiras reconhecerem a existência de um ambiente que leva ao adoecimento de seus empregados.

Os representantes dos trabalhadores também apontaram o apagão de dados sobre a saúde dos trabalhadores nos bancos e as subnotificações de doenças relacionadas à atividade no setor.

Diretora de políticas sociais da Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae), Rachel de Araújo Weber mencionou que os bancários obtiveram vitórias salariais e de direitos ao longo do tempo, mas disse que a maior conquista desses trabalhadores é não estarem doentes.

Segundo a debatedora, 83% dos afastamentos médicos da categoria têm origem emocional, desde a depressão, ansiedade, às síndromes de burnout (esgotamento físico, mental e emocional) e de pânico.

– É um número alarmante. Não adianta a gente trabalhar ou viver sem saúde. E a gente percebe que, muitas vezes, as pessoas nem sabem o que são questões como assédio e nem o que elas mesmas podem estar praticando. Então, essa pauta é importante para nós porque a gente vive um processo de negacionismo em relação à saúde mental e acreditamos que cuidar do assunto é uma tarefa de todos.

Coordenadora-geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde, Luciene de Aguiar Dias apontou o alto índice de subnotificações de casos de doenças mentais entre bancários no Brasil.

Ela informou que, mesmo com a subnotificação, o número de trabalhadores afetados com doenças no setor bancário é alto: há 70,3 doentes a cada 100 mil empregados.

Entre os anos 2007 a 2022, foram registrados 5.102.245 de vínculos ativos de trabalhadores de serviços bancários na Relação Anual de Informações Sociais (Rais). E completou que, no mesmo período, foram notificados 4.120 novos casos de doenças e agravos relacionados ao trabalho entre esses profissionais ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan).

Diretor de Relações Institucionais, Trabalhistas e Sindicais da Federação Nacional dos Bancos (Fenaban), Adauto Duarte questionou a relação entre a função e os problemas mentais identificados entre os bancários.

Ele disse ser preciso um “diagnóstico correto” das doenças que acarretam em afastamento.

O representante das instituições financeiras também argumentou que elas, geralmente, não participam do processo: o médico do trabalho vinculado à empresa não apresenta avaliação médica que considera o local de atividade; não há visita ao ambiente do trabalho e, como regra, não são solicitadas informações aprofundadas para concessão do atestado.

Adauto Duarte também pôs em dúvida os “instrumentos usados” para determinar uma doença como ocupacional e disse que, nas ações de afastamento de bancários, o chamado “nexo causal”, previsto pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), não está sendo seguido.

