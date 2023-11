Resolução da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) autoriza as operadoras de telefonia a cortar o pacote de celular pós-pago, se o cliente não pagar a fatura.

Na revisão do Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC), que passou mais de seis anos sendo debatido, foi estabelecido que o corte do pacote de celular poderá ser feito 20 dias após o não pagamento da fatura, e não haverá mais acesso a dados móveis com velocidade reduzida.

O novo regulamento mantém obrigatório às operadoras a manutenção dos seguintes serviços para telefonia móvel: recebimento de chamadas e mensagens de texto nos primeiros 30 dias da suspensão do serviço.

Também mantidos: realização de chamadas e envio de SMS a serviços de emergência; acesso à central de atendimento da operadora; e manutenção do código de acesso, caso o débito seja quitado ainda no período de suspensão.

Veja mais detalhes dessa informação na edição da coluna Aparte desta sexta-feira, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

Acesse aqui