PGR denuncia ´nepotismo cruzado´ no TJ de Minas Gerais

A Procuradoria-Geral da República acusou dois desembargadores de Minas Gerais por prática de ´nepotismo cruzado´.

De acordo com a denúncia, Eduardo Grion nomeou a filha de um colega, Paulo Dias, para um cargo no Tribunal de Justiça do Estado.

Dias, por sua vez, empregou a mulher de Grion nas mesmas condições.

A acusação, divulgada no ´Estadão´, aponta ainda que Paula Dias e Ludimila Pina eram “funcionárias fantasmas”, por causa da falta de registros de acessos aos sistemas da Corte.

*com informações da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

