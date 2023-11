Ataque de Israel atinge campo de refugiados palestinos, Bolsonaro é condenado pelo TSE pela segunda vez, veto de Lula em Marco das Garantias e outras notícias para começar esta quarta-feira (1).

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Ataque de Israel atinge Jabalia, maior campo de refugiados palestinos em Gaza. Bombardeio deixou ao menos 50 mortos; Tel Aviv afirma ter matado liderança militar do Hamas.

GUERRA ISRAEL-HAMAS

Repatriação de Israel teve sirenes, pedido de carteirada e jeitinho para pets. Maior ação do gênero mobilizou 156 militares da FAB; custos podem superar os R$ 20 milhões.

CONGRESSO NACIONAL

Governo discute mudança da meta de 2024 para déficit de 0,5%. Iniciativa é avaliada entre integrantes do Executivo, mas ainda sem a chancela de Haddad; ministro está isolado na discussão.

MERCADO

Veto de Lula em Marco das Garantias contraria Fazenda e irrita líderes da Câmara. Deputados devem debater veto; área técnica do governo apontou necessidade de coerência com STF.

RIO DE JANEIRO

Milícias tomam casas, expulsam moradores e roubam até ponte no Rio. Grupos criminosos têm usado o setor imobiliário para lucrar e lavar dinheiro.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Especialistas veem censura em veto da Caixa a obra com Arthur Lira no lixo. OUTRO LADO: Estatal afirma que o trabalho fere regulamento do patrocínio por ter conteúdo partidário.

JUSTIÇA

TSE condena Bolsonaro por uso eleitoral do 7/9 e também torna Braga Netto inelegível. Decisão de tribunal não afeta prazo de 8 anos de inelegibilidade do ex-presidente definida em junho, mas fixa multa e ainda impõe revés a general.

POLÍTICA

Processo de cassação de Moro expõe pré-campanha com PM réu por homicídio. Policial da ativa está em gastos do Podemos com viagens de equipe do ex-juiz; senador diz que contratos cabem ao partido.

MERCADO

Controladora do Starbucks, Subway e Eataly no Brasil pede recuperação judicial. SouthRock Capital diz que modelo de negócios vai ser ajustado à realidade econômica do país; ação cita dívidas de R$ 1,8 bi.

CULTURA

Elis Regina canta Marília Mendonça em versão feita com inteligência artificial. Conta no Instagram e canal no Youtube colocam sucessos contemporâneos na voz da artista morta em 1982.

COTIDIANO

Finados é o penúltimo feriado prolongado do ano; 2024 terá apenas quatro. No próximo ano, diversos feriados cairão no final de semana; 2023 teve sete ‘feriadões’.

MENTE

Entenda como os antidepressivos funcionam e como lidar com seus efeitos colaterais. Sintomas como redução de libido e náusea podem variar de acordo com o medicamento utilizado e com a tolerância de cada pessoa.

COMIDA

Queijo de SC é o melhor da América Latina no World Cheese Awards 2023. Morro azul, da Pomerode Alimentos, recebeu medalha de super ouro no concurso realizado em Trondheim, na Noruega.

TURISMO

Cacau Show prepara novo hotel inspirado em chocolate no interior de São Paulo. Alexandre Costa, CEO da empresa, postou vídeo com reformas no antigo Vacance Hotel, em Águas de Lindóia.

*Folhapress