Manchetes dos principais jornais nacionais nesta terça-feira

A União (PB)

Esquema da PM barra fraude em concurso e prende 13 na PB

O Globo (RJ)

Haddad tenta manter meta de déficit zero em 2024 após fala de Lula

O Dia (RJ)

Enem: Confira quem pode fazer o exame em outra data

Folha de S.Paulo

Haddad não garante déficit zero; Bolsa cai e juros sobem

O Estado de S. Paulo

Haddad evita confirmar déficit zero e indica que pode antecipar medidas

Valor Econômico (SP)

Lojistas asiáticos e compradores usam subterfúgios para burlar imposto

Correio Braziliense

PMs afastados, motorista preso e uma família em luto e indignada

Estado de Minas

Freio em altos salários

Zero Hora (RS)

Haddad reafirma busca por equilíbrio fiscal, mas evita tema do déficit zero

Diário de Pernambuco

Pernambuco gera 18,8 mil novos empregos em setembro

Jornal do Commercio (PE)

Haddad não garante compromisso de Lula com meta fiscal

A Tarde (BA)

Bahia tem saldo positivo de empregos pelo 9º mês

Diário do Nordeste (CE)

Cesta básica em atacarejos é até R$ 118 mais barata