“É uma afronta à Constituição”, diz senador sobre PEC que prevê comercialização de sangue humano

“É uma afronta a constituição […] estamos muito atentos, essa matéria ainda vai para o plenário, mas foi um indicativo perigosos sua aprovação na Comissão de Constituição e Justiça”, opinou o senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB) com relação a PEC que defende a comercialização de derivados do sangue humano.

O político enfatizou que a mudança abriria margem para uma possível comercialização de órgãos, além de pontuar que atingiria, principalmente, as camadas sociais em maior vulnerabilidade.

“Trata-se simplesmente de se permitir a comercialização do sangue para que, por meio disso, seja extraído o plasma para fabricação de medicamentos. É altamente perigoso. Para as pessoas que tem essa necessidade, existem outros mecanismos e meios de atender essa demanda”, completou.

Veja na íntegra em vídeo o posicionamento do senador:

