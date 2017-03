Botafogo-PB se despede com derrota na Copa do Nordeste

foto: Divulgação/América

Eliminados, Botafogo-PB e América-RN fizeram um jogo de dar sono na noite desta quarta-feira (22) pela sexta rodada do Grupo E da Copa do Nordeste. E quem se deu melhor foi o time potiguar, que garantiu que o Belo pelo terceiro ano consecutivo segurasse a lanterna do seu grupo no torneio regional. Marcos Júnior marcou o gol da vitória por 1 a 0 dos alvirrubros.

