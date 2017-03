Botafogo-PB perde para o Vitória-BA e é eliminado do Nordestão

foto: Vitória/Divulgação

Em um jogo fraco, o Botafogo-PB perdeu para o Vitória-BA por 1 a 0 no estádio Barradão, em Salvador, pela quinta rodada do Grupo E da Copa do Nordeste de 2017.

Com a derrota, o Belo está fora da Copa do Nordeste mais uma vez. Na próxima rodada, o clube cumpre tabela contra o América de Natal, também já eliminado. A próxima partida do clube da estrela vermelha será na quarta-feira (15), contra o CSP, pelo Paraibano, no Almeidão.

O time rubro negro ainda perdeu dois pênaltis. Logo aos 5 minutos o Botafogo-PB cometeu pênalti. Depois de cobrança de escanteio, Wanderson pisou no tornozelo de Pineda e o árbitro marcou. Na cobrança, André Lima foi para a bola e tocou no canto esquerdo de Michel Alves, que foi certo na bola e defendeu a cobrança.

