Botafogo-PB desencanta no segundo tempo e vence o Auto Esporte

Com todos os gols marcados no segundo tempo, o Botafogo-PB venceu o Auto Esporte por 3 a 0 pela 14ª rodada do Campeonato Paraibano de 2017. Rafael Oliveira, Fernandinho e Marcinho marcaram os gols do Botauto, que teve um primeiro tempo bastante sonolento.

Com a vitória, o Botafogo-PB volta a abrir margem na ponta da tabela, somando agora 31 pontos. A diferença para o Campinense, que era de três pontos subiu para cinco, já que o rubro negro empatou o clássico contra o Treze. O Belo volta a campo na quarta-feira (22), para se despedir da Copa do Nordeste fazendo o duelo de eliminados com o América-RN.

Já o Auto Esporte segue com 19 pontos na terceira colocação, mesma pontuação do Treze, quarto colocado. O próximo compromisso do alvirrubro pelo Paraibano é no domingo (26), quando vai receber o Sousa no CT Ivan Tomaz.

