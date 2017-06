Botafogo-PB arranca empate com Moto Club pela Série C

foto: divulgação/Botafogo

Mesmo desfalcado de vários de seus titulares, o Botafogo-PB conseguiu um bom resultado na sequência da Série C. Pelo Grupo A, o time empatou sem gols com o Moto Club, no Estádio Castelão, em São Luis.

Com o resultado, o time soma agora oito pontos, ficando no momento na terceira posição, mas pode cair para quinto, dependendo dos outros resultados da rodada deste sábado.

