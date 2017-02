Bombeiros realizam mais de 130 atendimentos nas prévias carnavalescas de João Pessoa

As ações de prevenção e emergência desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) no primeiro fim de semana do Folia de Rua, em João Pessoa, resultaram em 138 atendimentos.

Os números incluem as ocorrências registradas no Bloco das Virgens, neste domingo (19), Bloco dos Atletas, no sábado (18), e na festa de abertura do evento (dia 17).

Foto: Secom/PB

Conforme os dados da corporação, as Virgens de Tambaú tiveram o maior número de intervenções, com 130 registros, sendo 61 deles de primeiros socorros – envolvendo tanto o corredor da folia, na Epitácio Pessoa, quanto a área de praia. Nenhum deles, no entanto, foi de maior gravidade.

Também foi contabilizado um afogamento, que não resultou em óbito, e quatro guardas de crianças que estavam perdidas e foram devolvidas aos responsáveis.

No bloco também foram realizadas ações de prevenção, com 26 informações prestadas ao público, 11 advertências, duas orientações socioeducativas, 18 vistorias e fiscalizações nos trios, palcos e barracas; além de quatro pontos base. Outras três ocorrências não foram classificadas.

Já o Bloco dos Atletas teve um percurso sem grande número de ocorrências, com apenas seis atendimentos, sendo a maioria deles de pessoas que passaram mal após ingerir bebidas alcoólicas.

Foto: Secom/PB

Também foi registrado o socorro a uma pessoa que caiu durante o percurso, mas da própria altura do corpo. Na abertura das prévias, no Ponto de Cem Réis, foram apenas duas ocorrências registradas.

Durante todo o Folia de Rua, o Corpo de Bombeiros emprega 329 militares – que têm o auxílio de 69 viaturas (incluindo embarcações).

Recebem atenção especial os blocos de maior alcance, a exemplo do Bloco dos Atletas (47 bombeiros), Virgens (76), Muriçoquinhas (29), Muriçocas (109) e Cafuçu (44), além da festa de abertura (21).

Foto: Secom/PB

Os atendimentos do Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba (CBMPB) em todo o Estado somaram 395 casos, das 7h30 da sexta (17) até as 5h desta segunda (20).

Tiveram destaque os atendimentos de natureza pré-hospitalar (135), seguidos pelos combates a incêndios (33), ações de salvamento (13) e uma intervenção e emergência envolvendo produtos perigosos.

Outras 20 ocorrências não foram classificadas. Na área de salvamento aquático, foram dois afogamentos sem óbito, dois resgates aquáticos (quando a vítima é retirada da água por estar em situação de iminente afogamento) e dois casos não categorizados.

Na parte de prevenção, foram 187 ações proativas da corporação, sendo 95 informações dadas ao público, 54 advertências, 27 pontos base em eventos externos, nove orientações socioeducativas, duas vistorias e fiscalizações.

.