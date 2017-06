BNTM consolida negócios e impulsiona setor de turismo no Nordeste

foto: Paraibaonline

O secretário de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico e presidente da Fundação Comissão de Turismo do Nordeste (CTI-NE), Lindolfo Pires, avaliou como positivo o mais expressivo evento do turismo internacional no Nordeste, a Brazil National Tourism Mart (BNTM), que se encerra neste sábado (10) e acontece na capital baiana. Ele destacou o número expressivo de participantes e negócios gerados na feira.

A Brazil National Tourism Mart (BNTM) é realizada há 25 anos pela Fundação CTI-NE e a cada ano um estado do Nordeste é escolhido como sede com o objetivo de reunir compradores dos principais mercados emissores mundiais e vendedores de produtos e serviços brasileiros que realizam negócios durante encontros comerciais pré-agendados.

Pesquisas coordenadas pela Fundação CTI-NE indicam que, a cada edição, o turismo no Nordeste cresce de 8 a 10%. Para o estado que sedia esse percentual pode chegar a 14%. “Como presidente desta fundação, ficamos satisfeitos em voltar a promover a BNTM e concluir que a Bahia realizou um grande evento”, destacou Lindolfo Pires.

Para o ministro do Turismo, Marx Beltrão, o encontro é uma maneira de atrair mais investidores e gerar renda para o Brasil: “É um momento de ampliar investimentos e de aproximar os integrantes dessa indústria turística: hotéis, agências de viagens, serviços alimentícios, expositores e empresas de transporte”, afirmou.

A feira reúne 132 operadores de turismo do Brasil e de países como Espanha, Estados Unidos, França, Chile e Argentina, atraídos pelas ofertas de produtos e serviços turísticos de empresas nordestinas. Nesta edição da BNTM, a expectativa é gerar mais de US$ 200 milhões em negócios para o Nordeste durante e após o evento.