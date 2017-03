BNDES fatura mais de R$ 6 bilhões no ano passado

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES ) obteve um lucro líquido de R$ 6,4 bilhões em 2016, representando elevação de 3,1% em comparação ao ano anterior com R$ 6,199 bilhões.

O resultado é apresentado hoje (10) pelo diretor da Área de Controladoria do BNDES, Ricardo Baldin, e pela a superintendente do órgão, Vânia Borgerthestá, na sede da instituição, no centro do Rio.

De acordo com o BNDES, a redução nas provisões para perdas em investimentos (impairment), o reconhecimento de créditos tributários e o resultado da intermediação financeira, contribuíram para o lucro obtido em 2016.

O diretor acredita que 2017 também será um bom ano para a instituição.