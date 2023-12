Falta muito pouco para nos colocarmos diante do grande Mistério do Natal de Nosso Senhor. O Natal do Senhor se aproxima! A cidade se enche de luz, às crianças são contadas a grande história do amor de Deus pela humanidade.

Deus virá mais uma vez nos visitar. Visitar o mundo cansado e sacudido com tantas guerras. Contudo, ainda estamos no tempo de preparação, ainda é advento, e, neste domingo, celebramos o domingo alegria.

Não uma alegria excessivamente ostensiva, dispersa e fantasiosa, mas uma alegria que nasce da convicção de se estar unido ao verdadeiro Deus: o Deus que está próximo e que Se fez Menino para nos salvar.

Natal é tempo de alargar o coração para o Menino que quer encontrar a manjedoura do coração humano. Deus não se cansa de nos buscar!

Esse tempo de preparação do Natal do Senhor também pode nos ajudar a melhorar nossas atitudes de cristãos.

Como cristãos, será que anunciamos com a vida a prioridade de Deus? Será que o sentido de nossa alegria nasce da fé em Cristo? São perguntas que devem ser interiorizadas e confrontadas, todo cristão deve fazê-las com o fim de anunciar unicamente Jesus Cristo.

Advento é tempo de esperar com júbilo, com alegria expectante. “Neste terceiro domingo de Advento, chamado ‘domingo da alegria’, a liturgia convida-nos a sentir o espírito com o qual tudo isto acontece, ou seja, precisamente, o júbilo.” (Papa Francisco).

O amor que nasce da manjedoura de Belém lança fora o temor. Enchamo-nos da alegria que vem de Deus, não deixemos que o coração perca a paz diante dos desafios e tristezas invitáveis da vida.

O tempo do Advento nos prepara para nos colocar diante do Deus que Se fez criança para nos dar a alegria que não passa. Precisamos pedir a graça de Deus de nos encantar novamente com a simplicidade de quem contempla o presépio e vê ali o quanto Deus nos ama.

A cultura pode se paganizar, mas resistiremos e nos apoiaremos nas palavras emblemáticas do Papa Francisco: “A Alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus (…)

Com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria”. O presépio diz sobre um amor e uma grande alegria que tem um rosto: o amor extremado do verdadeiro Deus que desceu do céu para estar com os pecadores. Esse rosto é Jesus!

Que Nossa Senhora, a Mãe da verdadeira fé, nos auxilie neste tempo de advento. Que através do olhar Dela, nossas atitudes sejam fortalecidas para anunciar sempre que Deus não está no passado, mas vem nos visitar hoje!