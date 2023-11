O “Natal Iluminado” – tradicional evento que acontece em Campina Grande, Paraíba, realizado pela Prefeitura da cidade – este ano terá mais um “ingrediente” bem interessante. Uma parceria entre atores do “Ecossistema de Inovação de Campina Grande” (E.INOVCG – www.einovcg.com.br), irá trazer mais tecnologia, inovação, criatividade e impacto social, para as comemorações do Natal.

A iniciativa de dois dos atores do E.INOVCG: “Inova FURNE” (instituição com foco no fomento da “Economia Criativa” e iniciativas em educação inovadora) e a Startup “Dchance”, reconhecida por seu compromisso no desenvolvimento de soft skills (“habilidades comportamentais que um indivíduo possui na condução de suas atividades diárias”) por meio do ensino de Game Design, vem com tecnologia e muita criatividade.

Esses dois atores do Ecossistema vão promover, durante a semana de 18 e 22 de dezembro, uma oficina de introdução ao desenvolvimento de jogos com temas natalinos.

“Tecnologia, Inovação e Criatividade” nas comemorações do Natal! (II)

A ideia do projeto “é levar o sentido mágico do Natal a transcender o tradicional e adentrar no mundo da tecnologia”. A oficina vai compartilhar o Espírito Natalino de uma maneira única, disseminando criatividade, diversão e principalmente, Inovação! Característica essa, inata da cidade de Campina Grande, reconhecida pela UNESCO (Agência das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), como “Cidade Criativa”, na categoria “Artes Midiáticas”.

A Oficina de Game Design é destinada a crianças e jovens da rede pública de ensino, gerando impacto social e experiências que prometem despertar o lado criativo, a geração de ideias e o compartilhamento de conhecimento entre os participantes.

Crianças e jovens terão a oportunidade de mergulhar em um mundo de jogos, explorando a temática proposta e compartilhando seus resultados em uma “Vitrine Virtual” que irá disponibilizar os jogos de forma gratuita.

O evento irá acontecer no “Museu Assis Chateaubriand”, localizado no centro da cidade.

Mais informações, sobre essa ótima inciativa, podem ser obtidas através do e-mail: [email protected]

“Declaração de Bletchley” sobre IA

No início deste mês de novembro, foi realizada na icônica cidade inglesa de Bletchley – onde fica localizada a famosa Bletchley Park, também conhecida como Station X, antiga instalação militar secreta, que “decifrou” os códigos utilizados pelo exercito alemão durante a 2ª Guerra Mundial – a reunião entre “lideres políticos, pesquisadores e CEOs de empresas globais de tecnologia”, para tratar da “segurança e uso da tecnologia de IA (Inteligência Artificial)”.

Representantes/participantes de 28 países estiveram presentes, a exemplo do Brasil, Estados Unidos, China, Espanha, Reino Unido, Israel, Canadá, Coreia do Sul, Japão, Itália, Alemanha e Japão (só para citar alguns), e durante dois dias de debates e apresentações de propostas, procuraram chegar a algum “consenso, sobre a necessidade de regulamentar o uso da tecnologia de IA, em nível mundial”, especialmente no complicado tema “segurança cibernética”.

Como era de se esperar, não foi possível se chegar, nessa primeira reunião, numa proposta concreta para uma “legislação global” (ou regras mínimas que sejam respeitadas por todos os países) sobre o tema. Entretanto, os líderes das 28 nações presentes, assinaram a denominada “The Bletchley Declaration” (Declaração de Bletchley), documento que “reconhece os riscos inerentes ao uso dessa tecnologia”. Foi um primeiro e importante passo, na direção certa!

Ainda durante a reunião, foram anunciados os locais dos dois próximos encontros, que vão acontecer em 2024: Coreia do Sul e França.

Os governos da Inglaterra e dos Estados Unidos divulgaram também, que estão planejando para breve, o “lançamento de agências/entidades dentro de suas estruturas administrativas, voltadas para a Segurança da IA”. Certamente, outros países vão seguir este mesmo caminho.

Como venho dizendo/escrevendo faz algum tempo, a “Caixa de Pandora” foi aberta, e agora estão tentando fazer alguma ação para, pelo menos, diminuir o “estrago”.

5º SIMPIF

Nos próximos dias 22, 23 e 24 deste mês, no Intermares Hall, na cidade de Cabedelo, Paraíba, acontecerá o “5º SIMPIF – V Simpósio de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação do Instituto Federal da Paraíba (IFPB)”.

O evento contará com uma programação diversificada, incluindo minicursos, oficinas, Robótica, mostra de Meninas Cientistas, Ideathon (evento de colaboração que reúne pessoas com o objetivo de gerar ideias inovadoras e soluções para desafios específicos) e apresentações culturais.

Em paralelo acontecerá também, o “5º Encontro de Educação a Distância (V EEAD)”, o “4° Congresso Nordestino de Educação a Distância” e ainda, o “2º Parahyba Innovation Summit”.

Os participantes terão a oportunidade de aprender/debater com especialistas sobre os “Dilemas, Impactos e Desafios da Era Digital”.

O IFPB é um dos atores do “Ecossistema de Inovação de Campina Grande”.

Mais informações sobre o 5º SIMPIF no Instagram do evento.