A empresa americana “Apple Inc” fabricante do “iPhone”, lançou a Edição 2024 do Programa “Swift Student Challenge”. O objetivo é “apoiar e incentivar, a próxima geração de estudantes com perfil de desenvolvedores, criadores e empreendedores”.

Segundo a Apple, o programa já deu oportunidade desde seu início, “a milhares de estudantes para mostrar sua criatividade e capacidade de codificação, por meio de playgrounds de aplicativos e ajudou a desenvolver também, habilidades do mundo real que eles podem levar para suas carreiras”.

Os participantes do Swift Student Challenge “usam sua criatividade para desenvolver aplicativos que resolvem problemas do cotidiano da sociedade onde estão inseridos”.

A novidade para 2024, é que entre os 350 vencedores gerais (em nível mundial), a Apple vai reconhecer “50 Vencedores Distintos” por suas excelentes propostas e eles vão passar três dias na sede da Apple, na cidade de Cupertino, Califórnia, Estados Unidos.

As inscrições serão abertas em fevereiro de 2024. Mais informações no endereço: https://developer.apple.com/swift-student-challenge/

IA e o Google

Matéria da “Agência de Notícias Reuters”, informa que a empresa americana de tecnologia “Alphabet”, controladora do Google, iniciou negociações para adquirir parte da Startup de IA (Inteligência Artificial) “Character.AI”.

A Startup de ChatBot (programa de computador que simula conversação humana) é a mais nova sensação do mercado de tecnologia devido ao seu crescimento rápido, mas precisa de muito capital “para treinar modelos” e atender a demanda crescente, de seus usuários.

A Character.AI foi criada por ex-funcionários do Google e segundo informações da empresa, “seu site na Internet já tem cerca de “100 milhões de visitas mensais, desde seu lançamento” e atrai principalmente, “usuários na faixa etária de 18 a 24 anos”.

Caso seja concretizado o negócio, esse será mais um investimento da Alphabet no bilionário mercado de IA, onde a empresa já investiu, nos últimos meses, o equivalente a R$ 10 bilhões.

Pelo “aquecimento” atual do mercado de IA, em nível mundial, parece que no ano que vem, a “temperatura” vai subir ainda mais!

VI Fórum Ibero-Americano de MPEs

Nos dias 11 e 12 do mês que vem, acontecerá na cidade de Medellín, Colômbia, o “VI Fórum Ibero-Americano de MPEs (Micro e Pequenas Empresas)”. A edição deste ano vai focar na “colaboração público-privada”, na qual instituições públicas, organizações empresariais, organizações multilaterais e especialistas de toda a região, vão discutir as prioridades e oportunidades, para fortalecimento e crescimento sustentável das MPEs, nos países ibero-americanos.

O principal tema a ser debatido é o relacionado à “digitalização” das economias desses países. A “transformação digital da produção e da forma de fazer marketing e venda (especialmente através do comércio eletrônico), dos produtos e serviços”, impacta o presente e o futuro, dos negócios das MPEs.

Questões relacionadas ao empreendedorismo, educação e inovação também serão abordadas, bem como o “comércio exterior”, principalmente o “comércio dentro da América Latina”, que representa menos de 17% do total das exportações geradas e precisa ser incentivado.

Mais informações no endereço: https://encuentroempresarialiberoamericano.com/foromipyme23/

Ataque Hacker na Austrália

O governo da Austrália divulgou informação que a empresa “DP World Austrália” (www.dpworld.com/australia) responsável pela gestão de vários Portos do país (que representam cerca de 50% do comércio internacional australiano), sofreu um “ataque cibernético sério, forçando a empresa a suspender suas operações, nos terminais de contêineres nos Portos de Melbourne, Fremantle, Sydney e Brisbane”.

Todos os sistemas (software) que gerenciam/fazem funcionar, as instalações portuárias localizadas nessas cidades, estão sendo testados e verificados, incluindo levantamento detalhado, de possíveis violações das informações armazenadas, relativas às movimentações de cargas das últimas semanas.

A Polícia local está investigando o incidente, que causou um prejuízo financeiro e de confiabilidade, ainda não dimensionado em sua totalidade.

Um ataque cibernético, a esse tipo de infraestrutura, pode complicar muito a economia de um país.