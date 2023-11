Publicado nos Estados Unidos, em 2023, sob o título “Hail, Holy Queen: The Mother of God in the Word of God”, o livro de autoria de Scott Hahn recebeu na versão brasileira o título “Salve, Santa Rainha: a Mãe de Deus na Palavra de Deus”, tendo sido lançado pela Editora Quadrante, São Paulo.

O Dr. Scott Hahn é professor de Teologia da Sagrada Escritura na Universidade Franciscana de Steubenville e catedrático de Teologia Bíblica e Proclamação Litúrgica no Seminário de São Vicente, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele também é fundador e presidente do Saint Paul Institute for Biblical Theology, órgão dedicado à interpretação da Bíblia à Luz do Magistério da Igreja.

Além do livro referido, Hahn é autor de outras obras, dentre elas: “A alegria do mundo”; “A primeira sociedade”; “Anjos e santos”; “Consumindo a Palavra”; “Esperança em tempos difíceis”; “O Banquete do Cordeiro: a missa segundo um convertido”; “O amor vem primeiro: a família na Igreja e na Trindade”; “O Credo: a profissão de fé ao longo dos tempos”; “Razões para crer: como entender, explicar e defender a fé católica”; “Senhor, tende piedade”; “Sinais de vida”; e “Trabalho ordinário, graça extraordinária”.

Voltando à obra “Salve, Santa Rainha: a Mãe de Deus na Palavra de Deus”, o livro é organizado da seguinte forma: Prefácio, assinado pelo Padre Kilian Healy; Introdução, sob o título: Todas as mães e seus filhos: confissões de um filho pródigo de Maria; Oito capítulos, intitulados: 1. Meu tipo de mãe; 2. A véspera do Natal de Eva; 3. Os caçadores da arca perdida; 4. Poder por trás do trono; 5. Do tipo ao ensinamento; 6. E os filhos?; 7. A Igreja definitiva; 8. Para concluir: um posfácio nada apologético”, Apêndice (As veneráveis contas); Fontes e referências.

O leiaute da capa é de muito bom gosto. A escolha das cores denota requinte, equilíbrio e elegância. Na metade superior, podem ser identificados elementos iconográficos representativos da coroação de Maria, como Santa Rainha. Na parte inferior, em perfeita simetria, sob o fundo preto, destacam-se: o nome do autor, em letras brancas; o título do livro, em amarelo ocre; e o subtítulo, em letras brancas.

Em “Salve, Santa Rainha: a Mãe de Deus na Palavra de Deus”, baseado em Santo Agostinho, segundo o qual o Novo Testamento está oculto no Antigo e o Antigo está revelado no Novo, Scott apresenta um apanhado bíblico sobre a história da Santíssima Virgem Maria, aquela que foi saudada pelo anjo da anunciação como “cheia de graça”.

Nessa narrativa, no Antigo Testamento, Maria, Mãe de Jesus Cristo é prefigurada em Eva, mãe de todos os viventes, e na Arca da Aliança. No Novo Testamento, Ela é a rainha celestial revestida de Sol, tendo a Lua debaixo dos seus pés e na cabeça uma coroa de doze estrelas, conforme descrita por João no livro do Apocalipse (12.1).

Por isso, o citado narrador considera o livro do Apocalipse tão importante, a ponto de considerá-lo o coração da Bíblia, tendo Maria como protagonista principal porque, assunta aos céus, ela reina ao lado de Deus Pai.

Filho de pais presbiterianos, em “Salve, Santa Rainha: a Mãe de Deus na Palavra de Deus”, Scott relata humildemente a trajetória que o levou à conversão ao catolicismo e à devoção mariana, desde o primeiro contato devocional ao receber de seu pai o terço que pertencera à sua falecida avó, única católica em ambos os lados de sua família.

“Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. ”