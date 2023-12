Pilates com arte

Aqui e acolá falo das aulas de Pilates que minha sobrinha me dá. Certa vez falei sobre o relógio que marcam as horas de nossas aulas. O relógio havia parado deixando os alunos sem acompanhar seu tic-tac. Hoje ele trabalha regularmente e numa certa época vivia parando sempre, mas o bom era que Irenilda Helena terminava por controlar as horas fazendo os alunos seguirem as batidas do seu coração.

De outra vez falei sobre o boneco articulado que ela deixa em cima da mesa, sempre em posições as mais diversificadas. Mas essas posições traduzem mensagens aos alunos, orientando-os na energia a ser desprendida nos exercícios físicos e no espírito.

Agora vou falar sobre as características de suas aulas. Irenilda Helena não se prende ao tecnicismo dos exercícios, para que se procedam os alongamentos de acordo com as regras. Ela não se atém à funcionalidade dos movimentos, para que os músculos sejam elastecidos e ganhem força. Ela não se limita à obtenção do resultado como matéria pronta e definida pela repetição dos movimentos.

Ela associa à técnica a graça do seu espírito, dando leveza aos exercícios e graciosidade nas posturas e movimentos corporais. Tudo para ela é como uma dança, um ballet ou uma apresentação teatral. Tudo ela faz com o coração, com amor, com responsabilidade, com a vontade de que a aula não seja simplesmente uma aula, mas uma obra de arte.

Quem olha para sua maneira de ser e de orientar o aluno ou aluna, percebe intrinsicamente que ela quer produzir arte pelas formas e movimentos buscados nos exercícios. Há momentos em que os exercícios ganham forma de arte circense, outros de arte teatral, outros mais de arte musical, outros ainda de arte arquitetural, sempre assim e sem perder a técnica que os sustenta.

Desse modo, os equipamentos utilizados se transformam em palcos onde os que executam os exercícios se apresentam a um público imaginário, na perspectiva de que estão fazendo a melhor apresentação de um espetáculo impregnado de beleza e graça.

A sua preocupação não é só com o corpo, mas também com a alma. Não é apenas um corpo rijo, forte e alongado, mas também uma alma graciosa, bela e solta. Não é apenas um aluno ou uma aluna que tem que fazer um exercício físico, mas um artista ou uma atriz que precisa dar vazão ao seu espírito para encantar seus espectadores com as ondulações de sua alma.

A pedagogia das aulas de Pilates de Irenilda Helena é muito diferente, é única, é indescritível, é ímpar. Pilates, Saúde, Arte, formam a trilogia das suas aulas, que faz dos alunos pessoas saudáveis que mostram arte em seus movimentos de exercícios físicos de Pilates. Pela originalidade do método é este passível de proteção de direitos autorais, o Pilates com Arte.