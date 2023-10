Tornar a inovação uma realidade nas empresas, depende principalmente de uma nova cultura organizacional, adaptada às necessidades de se reinventar continuamente e assim, manter-se competitiva.

É comum imaginarmos a inovação associada a grandes ideias, a cientistas brilhantes ou a grandes investimentos. A inovação corporativa é uma invenção que vem de pessoas que não são consideradas gênios, mas de indivíduos com modelo mental de crescimento, capaz de se modificar e desenvolver por meio de seus próprios esforços e experiências.

Porque a crença de que você pode chegar onde você deseja, cria paixão pelo aprendizado, pela observação e pelas novas ideias, mesmo nos momentos mais desafiadores de sua vida. Diferente de pessoas com baixa autoestima que cultivam o modelo mental denominado “mindset fixo” e criam um sentimento de vítima ou perdedor.

Segundo Guilherme Horn, um dos maiores especialistas em inovação corporativa do Brasil, para uma empresa inovar é fundamental definir primeiro qual é o propósito da inovação. Seja de expandir o negócio para novos mercados ou desenvolver produtos e serviços que ainda nem existem no mercado. Seja para transformar a cultura da empresa ou fortalecer o branding da sua marca associado à inovação.

Pessoas com a mente aberta buscam desafios e prosperam, com eles, porque vão além dos seus limites. Geralmente os líderes com modelo mental de crescimento são pessoas modestas, humildes, mas com muita determinação para fazer tudo que for necessário para transformar a sua empresa em excelente. A sua motivação está voltada para o sucesso da organização e não com a sua reputação pessoal.

Quando as pessoas acreditam que suas qualidades podem ser desenvolvidas, a experiência do fracasso não as define, porque a mudança e o autodesenvolvimento são caminhos para os melhores resultados. Ser bem-sucedido significa fazer o melhor possível, aprender e se aperfeiçoar, sempre.

Carol S. Dweck, uma das maiores especialistas do mundo nos campos da personalidade, psicologia social e psicologia do desenvolvimento, afirma que o pensamento rígido não beneficia ninguém e que a mudança é sempre possível e oportuna. Em suas pesquisas Dweck destaca como nossas crenças, em relação às nossas capacidades, exercem influência na maneira como aprendemos e como escolhemos nossos caminhos na vida.

Embora o futuro seja desafiador, transforme o lado negativo de qualquer situação, em positivo, com resiliência e agilidade, para enfrentar as ameaças e transformá-las em oportunidades. Empreendimentos que se reinventam podem reduzir suas chances de fracasso, porque continuam aprendendo mais sobre os clientes, os negócios e as novas tecnologias.

Empresas centradas no cliente costumam ser mais procuradas no mercado. Esse relacionamento é construído em momentos positivos e negativos dos consumidores. Mais importante que uma boa experiência com uma marca é manter o mesmo padrão na satisfação do cliente, quando algo sai diferente do previsto, sem que precise reclamar o problema ou recorrer à justiça.

O universo da incerteza é o mundo dos empreendedores, que exige um modelo mental diferente e faz do limão a limonada todos os dias, lidam com o inesperado de forma positiva e estão abertos às críticas, reúne o que tem em mãos e traça novos objetivos.

Os executivos que transformam empresas boas em excelentes, primeiro escolhem a equipe correta para as funções certas, visando conduzir a organização. Depois decidem como fazer para se adaptar facilmente a um mundo em constantes mudanças. Visionários consideram as circunstâncias inesperadas, como sinais de alerta e motivação para sair da zona de conforto. A contratação de profissionais certos começa com a avaliação das necessidades da empresa, baseada no seu modelo de negócios e no plano de crescimento da organização.

O principal mecanismo de direcionamento estratégico está no diálogo com a equipe e nas ideias compartilhadas entre os executivos. Ter a liberdade de fazer sempre o melhor para a empresa, em qualquer momento.

As pessoas certas vão gerar os melhores resultados, independente do sistema de remuneração, criando um ambiente em que colaboradores eficientes e dedicados, prosperarão com a organização.