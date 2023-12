O Poder das Palavras

As palavras libertam. Também podem aprisionar.

As palavras alegram. Também podem entristecer.

As palavras exaltam. Também podem humilhar.

As palavras afagam. Também podem machucar.

As palavras agregam. Também podem dividir.

As palavras exortam o bem. Também podem semear o mal.

Em todas as épocas da humanidade, foram as palavras que marcaram os fatos mais expressivos das histórias dos povos e das Nações.

Foram as palavras que cultivaram a paz. Também foram as palavras que declararam as guerras.

Foram as palavras que anunciaram os grandes feitos do homem. Também foram as palavras que informaram sobre as enormes catástrofes planetárias.

Portanto, é necessário refletir sobre as palavras que saem de nossas bocas, como expressões daquilo que enche os nossos corações.

Depois que são proferidas, as palavras brotam como flores perfumadas ou germinam como amargas ervas daninhas.

Depois que são proferidas, cicatrizam ou abrem profundas feridas.

Cuidemos para que as nossas palavras, na intimidade do lar, no ambiente de trabalho, nos grupos sociais, nos templos, nas ruas, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, etc sejam mensageiras de paz, de respeito e de amor ao próximo.

Cuidemos para que as nossas palavras não criem mais abismos e que possam se constituírem em argamassas para a construção de pontes de afetos e de amor.

O que você tem feito com as suas palavras?

De momento, silenciosamente, estou pensando na próxima palavra que irei escrever