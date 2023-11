Na véspera do Dia de Finados, refletindo sobre o direito inviolável à vida, contido na Constituição brasileira e na Carta Universal dos Direitos Humanos, julguei oportuno trazer à baila a radionovela “O direito de nascer” que, em meados do decênio de 1960, fez grande sucesso no Brasil.

A radionovela citada também obteve grande sucesso como telenovela em adaptações do texto produzido pelo escritor cubano Felix B. Caignet, em 1946, sob o título “El Derecho de Nacer”, o mesmo do filme lançado no México, em 1952.

No Brasil, o sucesso de “O direito de nascer” foi tanto que, em 1966, foi lançada em disco uma marchinha de carnaval, composta por Brasinha e interpretada por Blecaute, cuja letra faz alusão a alguns personagens: “Ai, Dom Rafael/ Eu vi ali na esquina/ O Albertinho Limonta/ Beijando a Isabel Cristina// A Mamãe Dolores falou/ Albertinho não me faça sofrer/ Dom Rafael vai a bronca/ E vai ser contra o direito de nascer”.

De acordo com a sinopse de “O direito de nascer”, o personagem Dom Rafael Zamora de Juncal era um dos homens mais ricos e poderosos de Havana, Cuba, em 1899. Albertinho Limonta é filho de Maria Helena, neto de Dom Rafael. Isabel Cristina é neta de Dom Rafael. Mamãe Dolores, confidente de Maria Helena, é empregada de confiança da família Juncal.

Trocando em miúdos, a jovem Maria Helena se apaixona por Alfredo Martins, filho de um inimigo de seu pai. Os namorados se encontram às escondidas e a única pessoa que sabe disso é Dolores. No desenrolar da trama, Maria Helena revela a Dolores que engravidara de Alfredo.

Ao tomar conhecimento da gravidez, Alfredo não aceita o filho e sugere aborto. Mas, Maria Helena não concorda em cometer esse pecado. Dom Rafael, ao saber da gravidez, obriga o rapaz a casar com sua filha, mas ela não o aceita. Então, Maria Helena é mandada, juntamente com Dolores, para uma fazenda onde ninguém pudesse descobri-las. Ali nasce o bebê e recebe o nome de Alberto. Ao saber do nascimento do neto, Dom Rafael ordenou que um empregado matasse o bebê. Mas, Dolores resgata a criança e foge.

Maria Helena volta para casa sem o filho. O tempo passa e ela é cortejada por Dom Jorge Luís Belmonte, dono de uma das maiores fortunas de Havana. Porém, quando Maria Helena lhe revela que é mãe solteira, ele rompe o relacionamento com ela. Desapontado, Dom Rafael abandona a filha na porta de um convento e ela é acolhida pelas freiras.

Os anos se passaram. Um dia, por coincidência, Jorge Luís se encontrou com Albertinho, que lhe presta um favor. Daí se estabelece uma amizade entre os dois e o rapaz o convida para visitar sua casa. Convivendo com ele e Mamãe Dolores, Jorge Luís começa a desconfiar que Albertinho é filho de Maria Helena. Sem revelar nada, ele acompanha o crescimento do jovem e custeia seus estudos.

Certa vez, Dom Rafael sofreu um acidente grave e precisou de transfusão de sangue. Albertinho, que se tornara médico, ouviu a notícia pelo rádio e, sem saber que se tratava de seu avô, se apresentou como doador, salvando a vida do homem que, renegando-o como neto, tentou matá-lo por duas vezes: uma no ventre da mãe e outra depois de ter nascido.

No Brasil, nos dias atuais, por iniciativa de um partido político de esquerda, tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação mediante a qual se pretende descriminalizar o aborto até o terceiro mês de gestação.

Na prática, caso aprovada essa malfadada iniciativa, em nome de uma falsa liberdade, fere-se de morte o direito de nascer, pois o direito sagrado à vida é desde a concepção.