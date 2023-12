No dia 08 de dezembro, a liturgia da Igreja celebra festivamente a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Para as Sagradas Escrituras, A Virgem Maria é a grande Crente que, abandonada na confiança, se coloca livremente nas mãos de Deus.

O Papa Francisco afirma categoricamente com a Igreja que “Maria, é a única criatura humana sem pecado na história, está conosco na luta, ela é nossa irmã e sobretudo nossa Mãe.”

Ela é também o grande modelo de santidade posto para a Igreja que peregrina rumo ao céu: “fim de ser inteiramente ele mesmo, sem Deus. Maria reflete a Igreja, antecipa-a na sua pessoa e, em todas as turbulências que afligem a Igreja sofredora e fatigante, permanece sempre a sua estrela da salvação. (…) Em Maria, a Imaculada, encontramos a essência da Igreja de modo não deformado.” (PapaBento XVI).

Para nós, que amamos profundamente Nossa Senhora, este dia é muito importante porque nos diz sobre o amor e a verdade tão preteridos na cultura que nos rodeia. Hoje, o homem é corriqueiramente tentado a viver sob a suspeita de que o verdadeiro amor de Deus cria uma prisão, uma dependência e que se deve a todo custo libertar-se desta prisão.

A Imaculada Conceição da Virgem Maria é um grito que chega aos nossos ouvidos fechados, apresenta-nos como uma via segura de que a dependência de Deus nos pedirá amorosamente a luta contra o pecado e injustiça.

Nossa Senhora é isenta do pecado original porque Deus a tem como um grande “sim”. Tal isenção não significa somente não pecar, nem muito menos tem uma carga moralista, mas diz sobre a íntegra relação que Ela tem com Deus. Ela deixou-se ser toda entrelaçada por Deus. Aqui encontra-se o coração da mensagem desta solenidade litúrgica.

Devemos olhar para Maria, pois Nela vemos a altura e a beleza do plano de amor do nosso Deus. Um plano a nos tornar santos e imaculados no perfeito amor de Deus (Cf. Ef 1,4). Referida festa mariana em questão é uma espécie de “exorcismo” contra essa falsa mentalidade de felicidade que joga Deus para os lugares privados.

Ouve-se com frequência que Deus não está mais na pauta do dia do homem moderno, mas quando nos deparamos com o testemunho humilde e santo da Virgem Maria, nosso coração se dobra e volta a reafirmar: Deus conta, e tem um plano de amor para todos.

Queira a nossa existência seguir o exemplo da Virgem Imaculada que jamais desconfiou de Deus. Ela em tudo mostrou-se confiante. Aprendamos com os antigos crentes a tê-La no coração como Mãe que aproxima o céu da terra, e que nossa presença no mundo, junto com Maria, seja um sim a Deus e aos homens. E mais, que a esperança de Nossa Senhora nos ajude a vencer a desesperança e a guerra.

Afinal, sabemos que Deus é a medida da única e verdadeira felicidade e o seguro porto de quem cultiva a esperança. Para quem crê, Deus sempre conta!

Que a Virgem Maria nos eduque na escola das virtudes e da vontade de Deus!