É possível diferenciar-se no mercado, exercitando a empatia com as pessoas e estimulando a colaboração entre empreendedores e colaboradores.

Esse foi o clima de ambiente de negócios de expositores e visitantes, durante a 19ª RURALTUR, a melhor Feira de Turismo Rural do Brasil, que aconteceu de 12 a 14 de dezembro, em Campo Grande – MS, coordenada pelo SEBRAE – MS.

Na corrida pela fatia de mercado dos negócios de turismo rural, um dos fatores fundamentais do sucesso da RURALTUR é o processo colaborativo entre os empresários das diversas regiões turísticas do Brasil e a sua capacidade de se reinventar sem perder a ruralidade e sem competir, mas colaborando mutuamente, aprimorando processos, produtos e serviços, em um mesmo segmento de mercado.

Muitas organizações ainda estão presas a um modelo de negócio baseado exclusivamente no lucro e nos ganhos financeiros, quando nos tempos atuais, o propósito compartilhado precisa contribuir para a comunidade, priorizar valores éticos e estruturas flexíveis e interativas.

Ser autêntico é algo poderoso que gera conexões profundas, fortalece as práticas relacionadas à diversidade, inclusão e colaboração, contribuindo para alcançar a sustentabilidade, dentro e fora da empresa. Essa é uma característica muito comum entre os empresários da rede de turismo rural consciente do Brasil e de muitas associações de turismo rural desse País.

A colaboração e a simplicidade são fundamentais para as empresas e organizações que desejam valorizar o engajamento, construir uma cultura saudável, estimular a inovação e obter resultados sustentáveis.

Para John Maeda, designer gráfico, artista visual e cientista da computação, “a simplicidade tornou-se uma ferramenta estratégica-chave para as empresas confrontarem suas próprias complexidades intrínsecas”. “Sem o contraponto da complexidade, não somos capazes de reconhecer a simplicidade quando a vemos”.

A simplicidade pode ser uma forma criativa de encarar o mundo e alimentar a mente humana na solução de problemas. Fico a imaginar o quanto o turismo rural e o ecoturismo, na região do Brejo paraibano, o agro turismo em Venda Nova do Imigrante – ES e os negócios do meio rural no Pantanal Sul matogrossense são ricos de experiências autênticas e de simplicidade que encantam os turistas e proporcionam o diferencial competitivo no mercado.

Os exemplos ficam mais claros quando podemos conhecer e ouvir empresários, palestrantes de alguns empreendimentos rurais bem-sucedidos, no seminário da RURALTUR.

O caminho para inspirar e surpreender os participantes do seminário, proporcionou conhecer as experiências autênticas do meio rural, de maneira mais familiar, porque estão ligadas a um contexto maior de aprendizagem e de vida. Quanto mais existe complexidade no mercado, mais a vida simples do meio rural se destaca, mais o benefício econômico da estratégia da simplicidade evidencia as experiências do turismo rural, com suas rotas, roteiros e produtos turísticos.

Preciso registrar a palestra do Lucas Alves, empresário do Balneário Estrela do Formoso – Day Use, localizado a 16km de Bonito MS. Um empreendimento para as pessoas que buscam bem-estar e o contato com a natureza preservada, uma experiência privativa com uma qualificada estrutura de lazer, encantando turistas e criando memórias.

Muita emoção ouvir a palestra sobre a importância da hospitalidade e autenticidade para o desenvolvimento do turismo rural, com a empresária e liderança Luciana Balbino, da comunidade rural de Chã de Jardim, em Areia – PB, sendo essa a sua 53ª palestra de 2023, pelo Brasil.

Conheci a Luciana Balbino em 2012 e acompanhei por esses anos a sua evolução, no empreendedorismo criativo e colaborativo, estimulando os demais empreendedores da comunidade para a preservação dos valores culturais autênticos.

Na atual realidade, do desenvolvimento do turismo rural em Chã de Jardim, a simplicidade e a ruralidade são “o mais alto grau de sofisticação”, quando somadas à criatividade, para simplificar, encantar e dar sentido às experiências.

Na gestão dos pequenos negócios quanto mais se suprimir o óbvio e acrescentar o significativo, mais a simplicidade e a autenticidade se destacam e proporcionam os melhores resultados.