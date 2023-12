Com o título de Admirável Mundo Novo, o romance distópico de Aldous Huxley, lançado em 1932, antecipou o ano de 2540, antevendo uma sociedade científica e tecnológica, desprovida de ética religiosa ou de valores morais. Uma sociedade subordinada ao desenvolvimento tecnológico, à manipulação psicológica, à tecnologia reprodutiva e a outros “avanços” que subordinaram a sociedade global aos ditames das técnicas científicas que progressivamente se fortaleceram, dominando o mundo.

Sinceramente, observando a realidade dos dias atuais, não sei se a obra em tela é de mera ficção ou se é a expressão manifesta do dom de precognição do autor que se deixou levar pela sensação mais profunda de conhecimento que se estendeu para além da dimensão racional ou emocional.

Essa semana, os meios de comunicação abordaram dois aspectos interessantes desse “mundo novo”: a inteligência artificial e o mercado ilegal de “joguinhos” virtuais, com a participação intensa de famosos influencers digitais.

Certamente, não tenho a pretensão de aprofundar o tema. Para tanto, seria necessário um embasamento multidimensional que escapa dos propósitos desses breves “rabiscos”.

No entanto, as matérias jornalísticas provocaram em mim algumas reflexões. Por exemplo:

Podemos falar de privacidade no Admirável Mundo Novo das redes sociais?

A privacidade é um direito humano fundamental que se relaciona com a dignidade humana, a autodeterminação e a autonomia subjetiva que, como princípio, nos permite impor limites entre o que é privado e o que é público. Em tese, é o direito que temos de controlar o que as pessoas ao nosso redor devem saber sobre nós. Ou, ainda, o que pode (ou não) ser compartilhado nas redes sociais.

Você está de fato convencido de que tem controle sobre sua privacidade nos ambientes virtuais?

Apenas exemplos:

Hoje, ao despertar, pensei em comprar uma bicicleta – talvez essa atividade física ao ar livre fosse para mim mais agradável do que o ambiente “efervescente” das academias, marcado por odores hormonais múltiplos. Fiz uma breve consulta no Google sobre marcas e preços. Resultando: durante todo o dia, recebi nas minhas redes sociais, uma “avalanche” de publicidades sobre valores para a aquisição de bicicletas.

Em outra oportunidade, comentei com meu filho, en passant, a respeito de hotéis na Toscana. Imediatamente, tive a sensação que a internet havia “chupado” a minha mente e iniciado uma atividade frenética nas minhas redes sociais de divulgação de locais para alojamento na belíssima região central da Itália.

Já me explicaram de forma didática a causa desse “mistério”: os tais algoritmos. Nos casos citados, os algoritmos são aplicados nos complexos programas computacionais para identificar, mapear e interferir no comportamento dos consumidores na internet.

Pergunto: onde está a minha privacidade, alusiva à compra da bicicleta? Ou à eventual viagem aos encantadores recantos da Toscana?

A minha privacidade está subjugada aos ditames do Admirável Mundo Novo – escafedeu-se!

É certo que esse Admirável Mundo Novo ressignificou as nossas vidas por meio do acesso à informação. A conectividade e a comunicação digital aproximaram as pessoas de lugares diferentes e de interesses diversos. A internet promoveu uma disruptura tecnológica criando modelos de negócios completamente diferentes dos tradicionais. Sem falar na praticidade no uso de aplicativos bancários. Ou na oportunidade de comprar e vender produtos. E, também, na facilidade em ganhar dinheiro – nem sempre por meio lícitos, éticos ou moralmente aceitáveis.

No entanto, estabelecido o conflito existencial provocado pelas inquietudes desse Admirável Mundo Novo, resta uma pergunta:

Qual o princípio social capaz de impor limites no terreno fértil e incontrolável da internet?

Para mim, a resposta é inequívoca: a ética digital.

É necessário enfrentar com mais determinação a polêmica questão da regulação das redes sociais. Não se trata de um desafio apenas do Brasil. Em todos os recantos do mundo, a regulação tem sido debatida, como forma de impor limites ao uso da internet, visando manter a dignidade, a segurança, a privacidade e outros valores no ambiente virtual.

É necessário estabelecer as necessárias interfaces entre valores morais e éticos e o uso dos ambientes virtuais, a fim de que a própria legislação atinente ao assunto possa garantir direitos fundamentais que estão sendo frequentemente violados por pessoas “ocultas” em plataformas que agem, livremente, como se a internet fosse “terra de ninguém”.

Finalmente, recordo as lições do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, criador do conceito de modernidade líquida. Para ele, essa modernidade – característica de uma nova época marcada por relações sociais, econômicas e de produção fugazes, maleáveis e frágeis, como os líquidos – se consubstancia numa tecnologia que fez com que as pessoas deixassem de ter consciência plena dos efeitos de suas ações (que agora podem assumir uma dimensão globalizada), favorecendo uma série de novos desafios, profundas inquietudes e questões ético-sociais intrigantes.

É nesse contexto de um Admirável Mundo Novo dominado pela internet que estamos “atolados até o pescoço” numa relação de dependência ou de subordinação que, na mesma medida que facilita a vida, gera um sentimento de inquietude que assusta.

Por hora, não vou comprar a bicicleta… nem viajar à Toscana!