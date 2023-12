No fim da tarde do dia 05 de dezembro passado eu estava fazendo meu costumeiro cooper no Açude Velho e percebi peixes mortos boiando sobre suas águas no trecho próximo ao Museu Digital da FIEP. Aquilo me deixou impressionado porque recentemente eu tinha falado com um amigo que o Açude Velho era poluído sim, mas que durante os 35 anos em que corro em sua orla nunca tinha visto peixes mortos à deriva em suas águas, pois vim me estabelecer em Campina Grande em 1988 e na já no Rio de Janeiro, de onde vim, eu corria em volta da Lagoa Rodrigo de Freitas e lá era constante eu ver peixes boiando mortos e exalando a fedentina própria do fenômeno. Aqui no Açude Velho não, essa foi a primeira vez que observei tal ocorrido.

No dia seguinte, o fenômeno da mortandade de peixes no Açude Velho já era notícia na cidade e quando o Secretário de Serviços Urbanos, Geraldo Nobre, foi convidado a prestar esclarecimentos à imprensa, ele justificou que o problema se devia a falta de chuvas. Porém, nós tivemos chuvas recentemente aqui em Campina Grande, nos dias 28 e 29 de novembro, e foram chuvas fortes, e como muitas galerias pluviais vão desaguar no Açude Velho, certamente aumentou seu volume e, como não sai água dali senão pelo sangradouro ou por evaporação natural, em seis dias não seria possível o nível do Açude ter baixado mais de meio metro. Portanto atribuir a culpa à falta de chuvas não me convenceu.

Como eu já disse, eu corro na orla do Açude Velho, dia sim, dia não, há 35 anos e já vi de tudo ali, desde o tempo em que havia colônias de baronesas sobre as águas, galinhas d’água, vi o jacaré muitas vezes e acompanhei todas as reformas estruturantes e serviços menores que o Açude foi submetido desde fins da década de 80, as mudanças de calçada, a construção do Museu dos Três Pandeiros e, mais recentemente, a demolição da Gráfica Municipal e do CEU. Mas peixes mortos boiando, eu nunca tinha visto. Durante as últimas três décadas passamos por outras estiagens e o fato nunca se registrou, nem tampouco encontrei em jornais antigos da cidade relato de fato semelhante.

Já que a resposta de falta de chuvas não convence, vamos então tentar procurar uma explicação plausível para a recente mortandade de peixes: Como vocês devem estar lembrados, em julho de 2021 as águas do Açude se esverdearam, falou-se muito a respeito na época, eu até sugeri em artigo publicado no paraibaonline e no portal A Palavra que o esverdeamento seria um tapete de alga que estava revestindo a superfície do manancial, algas vindas da Transposição do São Francisco, e desde então a Secretaria de Serviços Urbanos vinha tentando sanar o problema bombardeando o Açude com carros-pipa de cloro, vi inúmeras vezes isso acontecendo, e outra medida que eles tomaram, a partir de dezembro, foi baixar o nível das águas do manancial em meio metro, lembro que na época afloraram rochas que antes eram submersas, que eu nunca havia visto, e também se formaram bancos de areia, propiciando o surgimento de capins aquáticos e muita fedentina, até as garças começaram a abandonar o Açude Velho. Na época não morreram peixes, até porque vieram logo chuvas e as águas retomaram seu volume.

Esses serviços de rebaixamento das águas e injeção de cloro, de fato estavam resolvendo o problema das algas, mas foram suspensos no primeiro resultado obtido, porque cloro é caro, de modo que os organismos sargaços que sobreviveram voltaram gradativamente a se proliferar e já em meados deste ano as águas estavam verdes novamente, forçando a Secretaria de Geraldo a repetir a operação de adição de cloro e abertura da comporta para rebaixar o nível das águas e, novamente, em minhas corridas, pude observar nas últimas semanas o aflorar de rochas antes imersas e a formação de bancos de areia. Certamente o rebaixamento do nível das águas do Açude visa reduzir a quantidade de cloro a ser aplicada e se esperava resolver o problema antes do natal, porém, como toda ação tem uma reação, dessa vez os peixes não aguentaram o repuxo e estão morrendo. Essa é a síntese abalizada do que imagino que houve.

Todavia, o Açude Velho, por ser um manancial oblongo, é bem oxigenado pelos ventos de leste, suas águas estão sempre em movimento e até forma marolas no seu extremo oeste, talvez por isso a morte de peixes não foi tão alarmante assim, dado o grande número de vidas aquáticas ali existente, mas poderá prosseguir morrendo peixes caso o manancial não recebe novas águas no correr do mês, seja por chuvas ou qualquer outro meio artificial. Fala-se por aí em dragar a lama do Açude, mas nesse momento isso seria outro tiro no pé, pois ocasionaria em mais rebaixamento das águas, mais fedentina e ocasionalmente mais mortandade de peixes.

Tenho muito respeito e admiração pelo modo que Geraldo Nobre conduz à Secretaria de Serviços Urbanos, sou testemunho do cuidado e esforços redobrados que sua secretaria tem para com a cidade e especialmente o Açude Velho, que é meu xodó. Sei que é com muito trabalho e com a melhor das intenções que ele vem atuando no sentido de melhorar as águas de nosso mais importante cartão postal e sei também que há alguns segmentos de imprensa contrário à atual gestão que, a qualquer sinal de desgoverno agem feito urubu sobre carniça, mas em respeito à população campinense, é preciso admitir que o coitado do São Pedro não teve nada a ver com a recente morte dos peixes no Açude Velho.