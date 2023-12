Idealizado e coordenado pelo Prof. Dr. Roniere Leite Soares, o grupo “Madeiras de São José” é formado por estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Miguel Leão, localizada no Distrito de São José da Mata, município de Campina Grande – PB.

Segundo o Prof. Roniere, o projeto de extensão grupo “Madeiras de São José” foi concebido no âmbito do Programa de Arte e Cultura FUNARTE-UFCG (Vigência 2023), tendo como objetivo formar um grupo de jovens secundaristas e iniciá-los em técnicas musicais e na prática da flauta doce, com preparação de um repertório que possa resultar em apresentação pública, a exemplo da que ocorreu no Miniteatro Paulo Pontes, em Campina Grande, em 5 de dezembro de 2023.

Nas orquestras sinfônicas atuais, as flautas (transversais e doces) fazem parte da família das madeiras, embora algumas delas sejam feitas de metal. Elas dão “cor” ao som da orquestra. Dessa família fazem parte: o clarinete ou clarineta, o corne inglês, o fagote e contrafagote, o clarone, o flautim, o oboé e o saxofone.

Antes do início do recital, o Prof. Roniere cumprimentou a plateia e apresentou o grupo “Madeiras de São José” como parte do projeto de extensão universitária da UFCG.

Agradeceu aos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização do projeto e fez um destaque interessante, o qual reproduzo textualmente:

“São José, pai de Jesus, era marceneiro, trabalhava com madeiras. Por isso o menino Jesus também aprendeu a profissão de carpinteiro e acabou morrendo no madeiro.

As flautas são constituídas de madeiras retiradas da mata. São também os instrumentos musicais que, dentro da orquestra, são denominados de ‘madeiras’. Portanto, as madeiras de São José são cada um de nós”.

Além de interessante, considero este destaque oportuno, pois nos faz lembrar a proximidade do Natal, data em que se comemora o nascimento de Jesus Cristo, o filho de Deus que se fez homem para habitar entre nós.

Enfrentando e superando dificuldades, dentre elas a disponibilidade de tempo, de flautas variadas e de local para os ensaios, nessa primeira apresentação pública, com arranjos do Prof. Roniere, o grupo “Madeiras de São José” executou três músicas: Yesterday (Lennon/McCartney, 1965), Over the rainbow (Harold Arlen, 1939) e Noite Feliz (Franz Gruber, 1818). Esta última muito executada neste período natalino.

Depois da apresentação, a plateia, que se manteve atenta, aplaudiu com entusiasmo e pediu bis, no que foi atendida. Por fim, o Prof. Roniere agradeceu a todos e facultou a palavra. Nessa oportunidade, algumas pessoas se pronunciaram externando palavras de apoio aos jovens músicos e alguns deles, superando a timidez, agradeceram a oportunidade de participar desse projeto, inclusive dois deles como bolsistas.

Talvez, a melhor imagem que pode representar o projeto “Madeiras de São José” seja a logomarca criada pelo multitalentoso artista Roniere: uma árvore frondosa desenvolvida a partir da base representativa de uma flauta doce, identidade visual estampada nas camisetas dos músicos e do maestro.

De fato, um projeto dessa natureza é de grande importância na formação de futuros músicos. E para além da formação profissional, está um aspecto pessoal que não podemos olvidar, conforme nos lembrava o escritor Artur da Távola: “Música é vida interior; e quem tem vida interior, jamais padecerá de solidão”.

Aos caríssimos leitores, votos de Feliz Natal!