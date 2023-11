Ligas com memória de forma – LMF, denominadas em inglês “Shape Memory Alloys – SMA”, são materiais que apresentam a capacidade de recuperar a forma original, mesmo depois de deformados.

A existência desses materiais foi primeiramente reportada com a descoberta do Efeito de Memória de Forma (EMF) em ligas do sistema binário Au-Cd (Ouro-Cádmio) pelo pesquisador sueco Gustav A. Ölander, em 1932.

No cotidiano, esse efeito de recuperação pode estar presente em metais, polímeros, cerâmicas e em materiais biológicos, tal como ocorre com o fio do cabelo humano.

Neste contexto, as LMF são tidas como materiais inteligentes, pois são capazes de responder a estímulos energéticos externos tais como calor, campos eletromagnéticos, luz e pressão, alterando suas propriedades, características, forma, tamanho e estado.

Exemplos práticos do EMF são verificados em certas ligas do sistema binário Ni-Ti (Níquel-Titânio), que apresentam a característica de recuperar seu estado original após terem sido deformadas além do seu limite elástico, diferindo dos materiais em geral, que apresentam deformação plástica permanente.

De acordo com pesquisas realizadas em publicações científicas, a primeira aplicação industrial de LMF ocorreu em 1957, com o desenvolvimento da liga denominada Nitinol (“Nickel Titanium Naval Ordenance Laboratory”), aplicada na fabricação de mangas de junção para aviões F14. Desde então, em diversos países, o interesse científico e tecnológico em torno das LMF é crescente.

Na Universidade Federal de Campina Grande-UFCG, trabalhos de pesquisas multidisciplinares sobre as propriedades e aplicações de LMF têm sido realizados, dando origem a dissertações, teses e publicações. Dentre esses trabalhos, destacam-se alguns realizados em laboratórios dos departamentos de Engenharia Mecânica, Engenharia Elétrica e Engenharia de Materiais.

Entre 2011 e 2013, no Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engenharia de materiais da UFCG, sob a orientação do Dr. Walman Benício de Castro (UFCG) e minha participação como co-orientador, o mestrando Roniere Leite Soares (UFCG) desenvolveu o projeto de uma microválvula, baseado na caracterização e nas propriedades de uma fita com memória de forma do sistema ternário Ti-Ni-Cu (Titânio, Níquel e Cobre).

Em 2019, no mesmo Programa de Pós-Graduação, sob a orientação do Dr. Walman, o então doutorando Roniere desenvolveu sua tese de doutorado focada na caracterização térmica e estrutural de ligas do sistema ternário Ni-Ti-Hf (Níquel, Titânio e Háfnio) com memória de forma.

Em setembro de 2023, quatro pesquisadores vinculados a dois centros de pesquisa da NASA (USA), tiveram o artigo “Predicting the martensitic transition temperatures in ternary shape memory alloys Ni0.5Ti0.5−𝑥Hf𝑥 from first principles” publicado na revista científica Acta Materialia, na plataforma “Science Direct”, da Editora Elsevier.

No referido artigo, os autores incluíram nas citações o trabalho “Effects of composition on transformation temperatures and microstructure of Ni-Ti-Hf shape memory alloys”, de autoria de Roniere Leite Soares e Walman Benício de Castro, publicado no REM – International Engineering Journal, número 72, em 2019.

Por certo, essa citação feita pelos pesquisadores da NASA endossa a qualidade e a contribuição científica da pesquisa realizada pelos professores Roniere e Walman.

Em suma, para além das pesquisas e publicações aqui reportadas e por conta das notáveis propriedades físicas, químicas, mecânicas, termodinâmicas e biocompatibilidade, as LMF continuam suscitando interesse científico e as credenciam para serem empregadas em aplicações biomédicas, ortodônticas, eletrônicas, robóticas, automotiva e aeroespacial, dentre outras.