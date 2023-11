Eu era menino quando ouvia a canção Recuerdos de Ypacaraí (Recordações de Ypacaraí). Achei-a tão bonita e imaginei como seria o lago do mesmo nome. E disse para mim mesmo que algum dia eu conheceria esse lago, que serviu de fundo para a canção. Esse sonho concretizou-se agora no dia 14 de outubro, quando estive às margens do Lago Ypacaraí, que fica na cidade de San Bernardino, cerca de 50 km de Assunção, Paraguai.

O lago é muito grande e sua imensidão nos faz desejar estar com quem amamos, sentados à beira contemplando suas águas de cor azul. Naquela oportunidade estava com minha mulher, Socorro, e mais dois casais amigos, Alberto e Lúcia, de Sergipe e Jorge e Elenilda, de Alagoas.

Fizemos imagens do lago com as nossas câmeras, rememoramos nossas histórias juntos, trocamos juras de amor, ouvimos a canção Recuerdos de Ypacarai contida no meu celular, enfim, fizemos daqueles instantes um encontro romântico, tudo motivado pelo lago e pela canção.

A canção Recuerdos de Ypacaraí foi composta por Demetrio Ortiz. Ele contou que em 1948 estava na Argentina e certo dia lembrou-se de uma linda mulher que encontrara às margens do lago. Tomou o violão e veio a música, que em 1950 receberia letra de Zulema de Mirkin. Gravada pela primeira vez em 1952, foi cantada em todo o mundo.

Popularizou-se na voz dos Cuatro Hermanos Silva, do Chile e muitos outros cantores gravaram a melodia, dentre esses Los 3 Paraguayos, Veronica Condomi, Ramona Galarza, Coti Sorokin, Jorge Drexler, Trio Los Panchos, Mercedes Sosa, Júlio Iglesias, Neil Sedaka, Caetano Veloso, Ivete Sangalo, Michel Teló e Perla.

O Lago Ypacaraí tem cerca de 90 km² de superfície, com as dimensões de 24 km de norte a sul e 6 km de leste a oeste e com profundidade média normal de 3 metros. Moram cerca de 600 mil pessoas em suas proximidades e no verão para lá acorrem mais de 1 milhão de pessoas, concentrando-se em sua maior parte na cidade de San Bernardino, que se tornou o principal ponto de veraneio do Paraguai. Na cidade de Ypacaraí ocorre a maior festa folclórica do país, denominada Festival do Lago.

O lago, porém, que se tornou mundialmente conhecido através da música, infelizmente está poluído com matéria orgânica, coliformes fecais, fósforo e nitrogênio. Contudo, se por uma catástrofe da natureza o Lago Ypacaraí vier a desaparecer, ele continuará existindo na memória e na sensibilidade humanas e na cultura mundial, em razão da música Recuerdos de Ypacaraí.

Assim, mais um sonho de menino foi realizado. A letra da canção aqui reproduzo em espanhol: Una noche tibia nos conocimos/Junto al lago azul de Ypacaraí/Tú cantabas triste por el camino/Viejas melodías en guaraní/Y con el embrujo de tus canciones/Iba renaciendo tu amor en mi/Y en la noche hermosa de plenilúnio/De tu blanca mano sentí el calor/Que con sus caricias me dio el amor/¿Dónde estás ahora?, kuñataí/Que tu suave canto no llega a mí/¿Dónde estás ahora?/Mi ser te añora con frenesí/Todo te recuerda, mi dulce amor/Junto al lago azul de Ypacaraí/Todo te recuerda, mi amor te llama kuñataí. Uma canção que se toca com a alma e se escuta com o coração.