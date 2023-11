Segundo informações da Agência de Notícias “BNA” do Bahrein, a Gulf Air (www.gulfair.com), companhia aérea estatal de propriedade do Reino do Bahrain, Sultanato de Omã e do Emirado de Abu Dhabi, reportou que sofreu um ataque hacker e teve “seu Banco de Dados violado”.

O ataque, que a Gulf Air definiu como “incidente de violação de dados direcionado ao seu sistema de TI (Tecnologia da Informação)”, acarretou o “comprometimento de informações de seu sistema de e-mail e do banco de dados dos clientes”.

A empresa não especificou o “tamanho” e que tipo de dano à invasão causou, mas disse em um comunicado que “os planos de contingência necessários foram ativados para conter o incidente”.

A empresa garantiu ainda que, “suas operações e sistemas críticos não foram afetados e permanecem totalmente intactos, sem quaisquer interrupções nas operações de voo” e que está trabalhando/colaborando, com as autoridades locais na investigação em andamento.

Em uma coluna recente, escrevi sobre um “Cyber” ataque aos sistemas de vários Portos da Austrália. Agora tem esse caso de uma companhia aérea do Oriente Médio. Estes ataques hackers estão ficando cada vez mais, complicados e perigosos.

HSBC

Outro “problema” foi reportado pelo Banco HSBC (acrônimo do inglês Hong Kong and Shanghai Banking Corporation), instituição bancária inglesa sediada em Londres e que existe desde 1865, sendo considerado o 6º maior banco do mundo, em termos de ativos.

O banco teve “milhares de clientes da Inglaterra, sem acesso ao “Banco Digital” (serviços bancários móveis e online)” por várias horas, sendo este, segundo matéria da Agência de Noticias Reuters, o “mais recente de uma longa série de problemas desse tipo, ocorridos nos bancos britânicos”.

O HSBC admitiu o “problema técnico” (definido pelo banco como “problema interno do sistema”, sem especificar qual) durante a Black Friday e que estava “trabalhando para restaurar os serviços de banco móvel e online do HSBC UK (a Unidade do Reino Unido), incluindo a autorização de compras online com cartão, por meio do seu aplicativo para Smartphones”.

Terá sido mesmo um “problema interno do sistema do HSBC”?

Aqui no Brasil, dois casos semelhantes aconteceram durante essa semana. Os bancos Inter e Bradesco também reportaram “instabilidades” em seus sistemas.

“Conectando Ilhas”

As empresas americanas Microsoft e Google divulgaram que estão fazendo investimentos em tecnologia de “computação na nuvem, segurança cibernética e na colocação de cabos submarinos de Internet, para melhorar/expandir a conexão entre várias ilhas do Oceano Pacífico”.

A ideia é melhorar a qualidade da conectividade e aumentar substancialmente, a velocidade da Internet naquela região do globo, especialmente as conexões da Austrália com o resto do mundo (particularmente com os Estados Unidos) e também, aumentar a capacidade de computação em nuvem e defesa cibernética australiana.

O Google vai instalar “dois novos cabos submarinos de fibra ótica através do Pacifico (denominados de Tabua e Honomoana)”, que fazem parte do projeto “South Pacific Connect” (Conexão Pacífico Sul).

Os novos cabos vão fazer a ligação de Internet dos Estados Unidos com Fiji e a Polinésia Francesa, até chegar à Austrália.

Já a Microsoft vai investir cerca de R$ 15 bilhões, em parceria com o governo local, para ampliar/melhorar a “proteção contra ameaças cibernéticas das empresas e órgãos governamentais australianos”.

Webinar

Ainda no tema “Segurança Cibernética”, a ALETI (Federação de Entidades de Tecnologia da Informação da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal) está promovendo (através do seu “Comitê de Segurança Cibernética“), um Webinar, no próximo dia 6 deste mês, com o tema “Ameaças Cibernéticas na Região da América Central e Caribe”.

O objetivo é “mergulhar em uma análise profunda das ameaças cibernéticas e suas características, que impactam diretamente a região sob a perspectiva do CSIRTAmericas (Rede de Equipes Governamentais de Resposta a Incidentes Cibernéticos dos Estados Membros da OEA – Organização dos Estados Americanos).

Evento importante e oportuno.

Mais informações sobre o Webinar podem ser obtidas no Portal da ALETI no endereço: www.aleti.org.