Engenharia Elétrica e Sistemas e Computação

A criação do Curso de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Universidade da Paraíba se deu em 3 de abril de 1963 e a primeira colação de grau ocorreu em 20 de dezembro de 1965. Na oportunidade, 3 alunos tornaram-se engenheiros eletricistas: Antonio Faustino Cavalcanti Neto, Joaquim Adauto e Pedro Pereira Pinto.

Uma curiosidade: em 15 de setembro de 1963, em caráter experimental, foi ao ar, em Campina Grande – PB, a TV Borborema, tendo sido inaugurada oficialmente em 14 de março de 1966, se constituindo na primeira emissora de TV do Estado da Paraíba.

Segundo Rômulo de Araújo Lima, autor de “A luz que não se apaga”, a primeira pós-graduação “strictu senso” da Escola Politécnica foi o Curso de Mestrado em Engenharia Elétrica, criado em 1970 e a primeira dissertação foi apresentada em 1972.

O Curso de Doutorado em Engenharia Elétrica foi criado em 1979 e a primeira tese foi apresentada em 1987.

A origem do Curso de Ciência da Computação no âmbito do Centro de Ciência e Tecnologia (CCT), no Campus II da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), remonta ao início do decênio de 1970, por ter sido um dos primeiros cursos formadores de profissionais em informática do país, ao lado de outros da mesma natureza criados em outras instituições brasileiras, como PUC/RJ, UFMG e UFRGS.

Em termos oficiais, a criação do Curso de Bacharelado em Ciências da Computação, em Campina Grande, ocorreu em 13 de maio de 1976, por meio da Resolução N o 33/76 do CONSEPE/UFPB.

Em 1 de dezembro de 1995, no evento comemorativo dos 25 anos do Curso de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica da Universidade Federal da Paraíba, Campus II, Campina Grande, realizado no auditório da FIEP, ocorreu a Primeira Titulação dos Doutores em Engenharia Elétrica.

Em 9 de abril de 2002, a partir do desmembramento da UFPB, foi criada a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) e o Campus II da UFPB foi transformado em Campus I da nova instituição.

Três anos depois, em junho de 2005, o CCT da UFCG desmembrou-se em dois centros administrativos: Centro de Engenharia Elétrica e Informática (CEEI) e Centro de Tecnologia e Recursos Naturais (CTRN).

Com essa mudança, o Departamento de Engenharia Elétrica (DEE) e o Departamento de Sistemas de Computação (DSC) passaram a ser denominados Unidade Acadêmica de Engenharia Elétrica e Unidade Acadêmica de Sistemas e Computação.

Em 19 de outubro de 2005, o professor Wellington Santos Mota, do DEE, foi eleito o primeiro Diretor do CEEI/ UFCG, tendo como Vice-Diretor o professor Camilo de Lelis Gondim Medeiros, da UASC.

Em 1 novembro de 2023, ocorreu a Solenidade de Comemoração dos 60 anos do Curso de Engenharia Elétrica e dos 50 anos da Unidade Acadêmica de Sistemas e Computação, comemoração realizada no auditório do Centro de Eventos Rosa Tânia, na UFCG, em Campina Grande.

Seguindo o roteiro, o mestre de cerimônia iniciou os trabalhos saudando à plateia e convidando ao palco os servidores técnico-administrativos da UFCG Dimas Xavier e Nicolas Oliveira para fazerem uma apresentação musical.

Depois dessa apresentação, o mestre de cerimônia leu o texto de abertura do evento, o qual transcrevo “ipsis litteris”: “Esta é uma celebração de um marco significativo para as Unidades Acadêmicas do Centro de Engenharia Elétrica e Informática. Estamos comemorando duas histórias de sucesso: 60 anos do curso de Engenharia Elétrica e 50 anos da Unidade Acadêmica de Sistemas e Computação. São décadas de excelência, compromisso e dedicação de professores, servidores e alunos que moldaram nosso perfil inovador e transformador.

Este é um momento histórico onde estamos celebrando não só o passado, mas o presente e o futuro.

Que possamos nos manter firmes e unidos, renovando nosso compromisso de seguir adiante, trabalhando juntos face aos desafios, contribuindo com a missão de nossa Instituição como promotora do conhecimento e seu impacto na sociedade”.

Procedida a leitura, o reitor da UFCG foi convidado pelo mestre de cerimônia para presidir a mesa de honra, composta pelas seguintes autoridades acadêmicas: a pró-reitora de Ensino da UFCG; o diretor do CEEI; o vice-diretor do CEEI; o coordenador administrativo do DEE; e o coordenador administrativo da UASC.

Composta a mesa, todos foram convidados para, de pé, ouvir a execução do Hino Nacional Brasileiro. Depois da aclamação do Hino Nacional, o reitor da UFCG declarou aberto o evento comemorativo.

Prosseguindo, se pronunciaram, pela ordem: o coordenador administrativo da UASC; o coordenador administrativo do DEE; o vice-diretor do CEEI; o diretor do CEEI; e a pró-reitora de Ensino da UFCG.

Depois dos pronunciamentos, a história do curso de Sistemas e Computação foi apresentada por Maria Izabel Cavalcante Cabral, professora aposentada; e a do curso de Engenharia Elétrica pelo Professor Ronimack Trajano de Souza, lotado no DEE.

Após essas apresentações, como justo reconhecimento pelos serviços prestados, foram entregues placas a dois professores e a dois técnico-administrativos das duas Unidades Acadêmicas.

Pela UASC, aos professores Roberto Kalley Cavalcanti de Menezes e Maria Izabel Cavalcante Cabral; e aos servidores Cláudio Antonio da Silva e Ana Lúcia Guimarães. Pelo DEE, aos professores Rômulo Raimundo Maranhão do Valle e Wellington Santos Mota; e às servidoras Lucimar Ribeiro Gomes Andrade e Maria do Socorro Azevedo.

Protagonista dessa história, pois ingressei como aluno no Curso de Engenharia Elétrica da Escola Politécnica da Universidade da Paraíba, em 1973, sessenta anos depois, na condição de Professor Titular aposentado do Departamento de Engenharia Elétrica, não pude deixar de lembrar a imagem que preservo das instituições de ensino por onde passei.

Essa imagem é de um rio perene, no qual os alunos são as águas que correm e os professores e os técnico-administrativos são o leito e as ribanceiras. Ao longo do curso, as águas desse rio, em contato com o leito e as ribanceiras, carregam consigo sedimentos rumo ao destino final. Esses sedimentos metafóricos são as memórias e os sentimentos.

Assim passa o tempo, assim passa a vida.

* O autor é professor Titular aposentado do Departamento de Engenharia Elétrica da UFCG.