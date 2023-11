Se você dedicar a vida para realizar coisas que acredita, às vezes é possível acabar realizando o que parecia ser impossível.

Steven Kotler, um dos principais especialistas em desempenho humano, diz que “ impossível é tudo aquilo que nunca foi feito antes e, como a maioria acredita, nunca será feito. São melhorias que rompem paradigmas”.

Conseguir o impossível requer motivação, aprendizado e criatividade para o desempenho máximo, ultrapassar os padrões racionais e expectativas aceitáveis. Sabemos que a escassez impulsiona a criatividade. Ou você luta por recursos cada vez mais escassos ou usa a criatividade e produz mais recursos. A curiosidade em si não é o suficiente para produzir a motivação que você precisa, para sair da zona de conforto e desenvolver habilidades, que estimulem a sua imaginação.

É essencial alimentar a sua curiosidade, um pouquinho de cada vez, diariamente. Dedique meia hora por dia para se atualizar sobre qualquer assunto, que lhe motiva na busca do impossível. Quando avançamos em conhecimentos, um pouco de cada vez, estamos processando as informações, pelas quais nos interessamos, a fazer novas descobertas.

Ter paixão pelo que faz é um impulso poderoso para compreender o seu propósito, que é o desejo de fazer coisas importantes para as outras pessoas, a necessidade de cuidar do outro, ser útil para a sociedade.

Recentemente conheci uma empreendedora que há 30 anos exerceu a profissão de engenheira civil e agora descobriu o seu propósito transformador, que é ser capaz de trazer mudanças significativas para a sociedade e para o planeta, seja através da economia circular, da economia criativa, da economia colaborativa.

Ter um propósito é alterar a maneira de filtrar as informações, proteger-se contra a depressão e buscar o bem-estar. O propósito é um sonho grandioso do qual você está correndo atrás, que impulsiona a sua motivação, a sua produtividade e o seu foco, na jornada e nos resultados, rumo ao impossível.

Além de motivação, aprendizado e criatividade é preciso ter autonomia, que é a liberdade de comandar seu próprio destino, buscar a sua paixão e o seu propósito.

Muitas pessoas ficam presas a um emprego pela motivação de sobrevivência, para atender às necessidades básicas. Faz o trabalho que precisa ser feito, mas não produz os resultados desejados. Motivação com autonomia é o oposto. Você faz o que faz porque escolheu investir no que dá sentido à sua vida, porque está alinhado com as suas crenças e seus valores.

Quando comandamos a nossa vida com autonomia, ficamos mais focados, produtivos, entusiasmados, resilientes, criativos e saudáveis. Isso vale tanto para os empreendedores como para os empregados que se identificam com o que faz e o que acredita.

Desde 2004, a empresa Google tem investido na autonomia de seus funcionários, que passam 20% do seu tempo, em projetos de criação própria, que se alinham com os seus valores e propósitos. Essa decisão produziu resultados incríveis para a empresa. Mais de 50% dos maiores produtos geradores de receita do Google, são provenientes desses 20% do tempo de autonomia dos funcionários, o equivalente a 8 horas por semana para transformarem uma boa ideia, pela qual acreditam, em um projeto viável e inovador.

Outras empresas proporcionam autonomia aos seus funcionários, permitindo que eles possam fazer seu próprio horário para trabalhar, devidamente negociado com a empresa. Isso permite trabalhar de acordo com o seu próprio ritmo. Ter autonomia para dormir o tempo necessário e trabalhar no seu horário mais adequado, proporcionando mais eficiência e produtividade.

A criatividade é a mais importante qualidade para quem busca realizações significativas. Empresas que investem em criatividade são as melhores em participação no mercado, lideranças competitivas e satisfação dos clientes. A criatividade torna-se indispensável para aqueles que buscam os sonhos ou ideias, que parecem impossível de realizar.

As pessoas criativas são mais motivadas, otimistas, plenas e bem-sucedidas. Elas fogem da rotina e buscam novas formas de produzir mais, com criatividade e eficiência. O que importa é romper seus limites, superar expectativas e transformar sonhos impossíveis em realizações.