No Evangelho deste Domingo, 32º do Tempo Comum, encontramos Nosso Senhor cobrando-nos a necessidade da vigilância na vida cristã. Jesus conta-nos a Parábola das virgens prudentes e imprudentes. Jesus “com esta parábola diz-nos que vigiar não significa apenas não dormir, mas estar preparado; com efeito, todas as virgens dormem antes que o esposo chegue, mas quando se acordam algumas estão prontas e outras não. Portanto, este é o significado de ser sensato e prudente: trata-se de não esperar o último momento da nossa vida para colaborar com a graça de Deus, mas de o fazer já agora. Seria bom pensar um pouco: um dia será o último. Se fosse hoje, como estou preparado, preparada? Mas devo fazer isto e aquilo… Preparar-se como se fosse o último dia: isto faz bem.” (Papa Francisco). Não há seguimento de Cristo sem o cultivo de coração que sabe esperar com sabedoria.

Toda parábola de Jesus fala da força transformadora do seu reino no meio de nós. Com a vinda de Jesus ao mundo, o povo não anda mais nas trevas, mas O tem como a grande luz da vida. A luz de Jesus convoca-nos para o saber esperar com prudência. Não estamos mais à deriva da vida, o Evangelho de Cristo é capaz de nos recolocar em uma estrada de sentido que nos levará à eternidade, quando nossa vida se findar neste mundo.

Jesus é o Evangelho vivo do Pai. Ele nos traz anúncios de salvação. Nossas estradas de vida tornam-se mais transitáveis quando Ele, Cristo que é a luz do mundo, vai nos guiando. Não importam os percalços das estradas que tenhamos que enfrentar, com Cristo, os nossos pés não vacilam e prosseguem. Afinal, a vida vai se fortalecendo mediante a coragem de jamais parar. O cristão caminha neste mundo com a chama da fé no coração!

O Papa ainda comentando sobre a Parábola nos diz que: “A lâmpada é o símbolo da fé que ilumina a nossa vida, enquanto o óleo é o símbolo da caridade que alimenta, que torna fecunda e credível a luz da fé. A condição para estarmos prontos para o encontro com o Senhor não é apenas a fé, mas uma vida cristã rica de amor e de caridade pelo próximo.”

A Boa Nova que Jesus proclama nas estradas do mundo, isto é, na estrada dos homens de todos os tempos e lugares, aponta sempre para o Reino de Deus, um reino que não é distante, mas que começa dentro de cada coração que se abre a Cristo.

O Reino de Deus está próximo dos corações valentes e que nunca desistem de viver. Sabemos o quanto é doloroso prosseguir quando tudo a nossa volta nos contraria. Parece que o desânimo se apossa de nossas forças, mas aí é que devemos dar provas de nossa fé em Cristo. O Senhor nunca desiste de caminhar conosco!

O brilho da fé nem sempre é tão reluzente, mas Deus é especialista de Se aproximar dos que, humildemente, reconhecem suas fraquezas e sempre se dispõem a recomeçar. O Evangelho deste domingo até nos fala sobre a necessidade de buscar a conversão sempre. A conversão é o caminho seguro para nos aproximar do Reino de Deus.

A nossa Arquidiocese se alegra com a nomeação do Mons Alcivan Tadeus, como bispo auxiliar. Pedimos à Virgem das Neves que o cubra de muitas bençãos em vista da missão que o Evangelho de Cristo nos chama nesta terra tão amada da Paraíba