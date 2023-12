É muito difícil criar algo a partir do nada, principalmente quando parte daquilo que se quer realizar não está visível e conhecido. As pessoas mais criativas estão dispostas a trabalhar com o invisível, engajar-se em atividades cujos resultados e retornos ainda são desconhecidos. São pessoas que se desafiam diante da incerteza e por isso podem se aventurar além dos seus limites.

Isso é pouco comum porque a maioria das pessoas preferem estabilidade e segurança naquilo que conhecem. Na verdade, todas as pessoas têm potencial para resolver problemas de forma criativa, desde que tenham a consciência e a coragem de eliminar as barreiras do medo, que as paralisam e as impedem de fazer mudanças necessárias para continuar evoluindo.

Não se deve esperar dos colaboradores as respostas certas, mas se conseguirmos fazer com que as pessoas formulem as perguntas certas, estaremos mais próximos de compreender os problemas no ambiente de trabalho.

Resolver problemas nas organizações pode ser extremamente difícil, porque as pessoas percebem o mundo através daquilo que já sabem como fazer. O trabalho em pequenos grupos exige maior especialização da equipe, cria relacionamentos mais profundos e beneficia os futuros projetos da empresa.

É possível mudar sempre e um dos melhores caminhos é pesquisar, conhecer novas experiências, parar de olhar para aquilo que pensa que já sabe. Muitas vezes embarcamos numa dessas viagens de benchmarking levando na nossa bagagem o conhecimento do que nos é familiar e sempre voltamos com mais experiência. As viagens de pesquisa nos permitem questionar sobre nossas verdades preconcebidas e nos inspiram a criar com autenticidade.

Precisamos estar abertos para aprender sempre. Ter uma mente aberta para o novo é aceitar que não se sabe tudo, portanto, uma característica muito presente nas pessoas criativas.

Quando uma empresa começa a ser referência no mercado, a tendência é deixar de lado a mentalidade criativa e manter-se repetitiva, em vez de continuar a criar algo novo. A criatividade é um exercício ativo, resultado das decisões que tomamos, para a existência de coisas novas, que contribuam para melhorar o mundo. É um caminho que nos leva à fronteira entre o conhecido e o desconhecido.

Muitas organizações hesitam em dar um passo à frente além dos modelos mentais que já conhecem. Mas como construir e proteger essa cultura criativa de maneira permanente?

Os modelos mentais são essenciais para manter qualquer pessoa envolvida na tarefa de criar algo novo. O medo faz perder o bom senso, assim como pensar demais, preocupar-se com a perfeição, deixará incapaz de fazer aquilo que você já sabe fazer ou deseja inovar.

Uma carreira criativa exige um nível de comprometimento com a reinvenção do Eu, em busca de formas de manter essa criatividade intensa por toda a vida. O bom humor aumenta a nossa criatividade, enquanto o mau humor limita a nossa capacidade criativa e amplia o pensamento racional. Uma prática diária de gratidão para focar em coisas positivas e uma noite de descanso, estimulam a criatividade e o bom humor, contribuindo para o melhor desempenho e até fazer algo novo ou inédito. Pessoas de desempenho máximo são sonhadoras, colaborativas e determinadas em busca de uma carreira criativa.

Manter a criatividade duradoura está relacionada com um projeto de vida, que pode ser desenvolvido a partir de algumas atitudes do cotidiano.

Aprender formas diferentes de se comunicar é uma delas. Fazer exercício diários para reduzir níveis de ansiedade e estimular as conexões entre as ideias através de uma boa caminhada. Dedicar um tempo considerável para as tarefas criativas. Receber feedback é essencial para a criatividade. Se algo não dar certo, saiba que a frustração faz parte do processo criativo. Significa que a sua descoberta está mais próxima do que você imagina.

No ambiente dos negócios ser ágil é uma vantagem competitiva e corrigir os rumos na direção dos melhores resultados é percebida como determinação. Fazer melhor e mais rápido, mesmo que esteja equivocado. O segredo é nunca parar de seguir em frente. Acredite na natureza caótica do processo criativo, porque se estruturar demais, ele morrerá antes de fazer acontecer.