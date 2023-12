Nos últimos dias do mês de agosto do ano 2000, enquanto participava de uma conferência internacional sobre o ensino de engenharia e computação (International conference on engineering and computation education), em São Paulo-SP, aproveitei uma tarde livre para visitar a Mostra Brasil 500 anos.

Cheguei ao Parque Ibirapuera, local do evento, às 14 horas e saí de lá por volta das 22 horas, sem conseguir apreciar as cerca de quinze mil obras ali expostas. Mas, deu para ver uma panorâmica sobre a arte e a cultura brasileira.

Transcorridos mais de vinte e três anos, volto à baila para lembrar de um detalhe da Mostra do Redescobrimento que, em particular, me prendeu a atenção. Reporto-me à exposição no segmento “Imagens do inconsciente”, sobre o artista Arthur Bispo do Rosario (escrito assim, sem acento agudo), nascido em Japaratuba, Sergipe, em 1909.

Pouco se sabe sobre a sua infância, mas há registro de seu ingresso na Escola de Aprendizes Marinheiros, em Aracaju, no ano de 1925. No ano seguinte, mudou-se para a cidade do Rio de Janeiro, onde se alistou na Marinha de Guerra e nela permaneceu por nove anos.

Há quem afirme que no dia 22 de dezembro de 1938, no quintal de uma casa localizada no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro-RJ, Bispo do Rosario teria tido uma visão delirante de Jesus Cristo envolto numa aura azulada, protegido por sete anjos, na qual teria Ele incumbido o artista de inventariar o universo e entregar a Deus. E que, por ocasião da entrega, ele deveria estar vestido com o “manto da apresentação”.

Depois dessa visão, Bispo do Rosario teria caminhado errante pelas ruas, até ser internado no hospício da Praia Vermelha, como esquizofrênico-paranóico, na condição de indigente, de onde foi transferido para a Colônia Juliano Moreira e lá viveu até a sua morte, em 5 de julho de 1989.

E foi lá, no isolamento do hospital psiquiátrico, que ele produziu uma obra considerada sem paralelo na arte brasileira. Como suporte e matéria-prima para a sua criatividade, no cotidiano do hospital ele coletava fios retirados de seu uniforme e de outros pacientes, bordava lençóis, transformando-os em mantos e estandartes, ilustrados com palavras e símbolos do seu imaginário.

Conforme pude perceber na citada exposição, Bispo do Rosario reciclou o lixo do hospital, aproveitando o que estava ao seu alcance: papelão, sapatos velhos, botas, chinelos, canecas, garrafas, embalagens plásticas, botões, colheres e moedas, tudo ordenado de forma original, numa estática própria.

Tal como aconteceu com o pintor holandês Vincent Van Gogh, o reconhecimento artístico de Bispo do Rosario só ocorreu após a sua morte.

O certo é que, com o transcorrer do tempo, a vida e a obra de Bispo do Rosario tem motivado pesquisas acadêmicas e inspirado artistas na música (Antonio Nóbrega e Wilson Freire, em “Galope beira-mar para Bispo do Rosario”); no teatro (Edgar Navarro, no monólogo “Bispo”); na literatura e no cinema (filmes de curta e longas-metragens), além de ter ensejado mostras no Brasil e no exterior.

Por exemplo, Museus importantes no Mundo expuseram a obra de Bispo do Rosario, como o Museu de Arte Moderna (MAM) do Rio de Janeiro, 1982; Moseum of Modern Art (MoMa) de Nova York, 2001; e Centro Georges Pompidou, em Paris, 2003.

Atualmente, a obra desse importante artista brasileiro encontra-se exposta e preservada no Museu Bispo do Rosário Arte Contemporânea, situado no Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, localizado na Estrada Rodrigues Caldas, 3400 – Taquara, Zona Oeste do Rio de Janeiro-RJ.

Este texto é uma revisão ampliada do artigo “A arte de Bispo do Rosario”, publicado no livro de minha autoria “Entre o açude e a serra”, lançado em 2014.