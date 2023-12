Neste ano de 2023, entre março e dezembro, mantive a periodicidade semanal como colunista do Paraibaonline, perfazendo quarenta textos publicados sobre diferentes temas, dentre eles: ciência e tecnologia (5), direito (1), ensino musical (1), futebol (1), história (1), literatura (2), música (10), memórias (7), opinião (5), poesia (3) e religião (4).

Produzir e trazer a público um texto novo por semana não é uma tarefa fácil. Sobretudo, quando o conteúdo envolve opiniões sobre temas passionais e controversos como gosto musical, política, religião e futebol. Por isso é preciso ter coragem e prudência para se expor quando se pisa nesse terreno minado.

Daí porque, antes de submeter o texto para publicação mostro a versão preliminar a pelo menos duas pessoas amigas para que elas generosamente revisem a forma e opinem sobre o conteúdo. Por exemplo, no caso do artigo sobre direito (“Furtos, roubos e golpes”), contei com a ajuda de uma advogada, a quem sou grato pelas valiosas contribuições.

De fato, como Engenheiro e pesquisador, ao longo de minha carreira profissional, tive vários artigos publicados em anais de eventos técnicos e científicos nacionais e internacionais. Talvez, essa prática tenha influenciado no meu estilo de escrever na linguagem jornalística, em particular no que se refere à concisão e objetividade. É o que tenho procurado fazer.

Em 2023, além dos textos publicados no Paraibaonline, a produção literária andou bem, com dois textos publicados na Antologia – Imagens Literárias III, selecionados pela União Brasileira de Escritores/PB: “Uma pêra com gosto de Sol” e “Entre alfa e ômega”, pp. 178-179.

A produção literária foi boa. Mas, a saúde não. Em 27 de maio, sofri um desmaio, seguido da perda de grande quantidade de sangue e internação na UTI da Clínica Santa Clara, onde fui submetido a uma intervenção cirúrgica de urgência, lá permanecendo sob tratamento durante sete dias. A morte passou perto de mim, mas Deus entendeu que aquela não seria a minha vez.

Na verdade, quando o fato ocorreu, não tive medo de morrer. Pois, creio na ressureição e na vida eterna. Parafraseando o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, Capítulo 1, Versículos 20 e 21: “Meu ardente desejo e minha esperança são que em nada serei confundido, mas que hoje, como sempre, Cristo será glorificado no meu corpo (tenho certeza disto), quer pela minha vida, quer pela minha morte. Porque viver é Cristo e o morrer é lucro”.

E como o fim do ano se aproxima, acho oportuno agradecer a Deus pelo dom da vida, aos caríssimos leitores pela atenção, em particular aos colegas Juarez Fernandes de Oliveira (UEPB), Malone Soares de Castro (IFPB), Pablo Javier Alsina (UFRN), Roniere Leite Soares (UFCG) e Waslon Terllizzie Araújo Lopes (UFPB).

A todos os meus votos efusivos de Feliz Ano Novo!