As aves têm sido de fonte de inspiração para diversas formas de arte, tais como: arquitetura, cinema, dança, desenho, escultura, fotografia, literatura, música, pintura e teatro.

Em termos de arquitetura, algumas aves, na construção de seus ninhos, não apenas servem como inspiração artística, como se comportam como exímios engenheiros/arquitetos, recolhendo na natureza materiais adequados para diferentes propósitos, tais como: funcionalidade, segurança, conforto térmico e beleza estética, como ocorre, por exemplo, no ninho do pássaro João-de-barro.

No cinema, há filmes nos quais as aves são protagonistas principais ou coadjuvantes. Dentre outros, podem ser citados: “Os pássaros”, dirigido por Alfred Hitchcock; “Fernão Capelo Gaivota”, dirigido por Hall Bartlett, baseado no livro de Richard Bach; e “O Falcão Maltês, dirigido por John Huston, baseado no romance de Dashiell Hammett.

Na dança, o exemplo mais emblemático é o balé dramático “O Lago dos Cisnes”, obra-prima do compositor Piotr Ilitch Tchaikovski. Outro exemplo é o mundialmente famoso balé “O Pássaro de Fogo”, escrito pelo compositor Igor Stravisnky.

Representações iconográficas de aves remontam à Pré-história. A denominada arte rupestre foi a primeira produção artística realizada por seres humanos. Nela estão presentes desenhos e pinturas de figuras de caçadores, animais quadrupedes e aves. Registros dessas manifestações artísticas foram descobertas em diversas partes do Brasil e do Mundo.

Na arte egípcia antiga também são encontradas uma grande variedade de representações de aves (abutres, avestruzes, falcões, gansos, íbis, picanços e pombos). Essa variedade está relacionada com a posição geográfica do Egito, no Nordeste da África, o que coloca o país na rota migratória anual de diversas espécies vindas da Europa e da Ásia em direção da África central e meridional.

No campo da literatura, as aves serviram de inspiração para diversos escritores, dentre os eles: Edgar Allan Poe (“O Corvo”); Deodato Souza (“Aves do Brasil”); Eurico Santos (“Pássaros do Brasil”); Fábio Aristimunho Vargas (Org) (“Arararara: antologia de palíndromos”); Jean da La Fontaine (A raposa e o galo); e Mia Couto (“O último voo do flamingo”).

No Brasil e no exterior há muitas músicas que trazem em seus títulos nomes de pássaros. À guisa de ilustração, seguem alguns exemplos, destacando, entre parêntesis, alguns de seus intérpretes, escolhidos conforme critério exclusivamente subjetivo:

Acauã (Luiz Gonzaga); “And your bird can sing” (The Beatles); As andorinhas (Secos e Molhados); A galinha D’Angola (Ney Matogrosso); Asa Branca (Luiz Gonzaga); A volta da Asa Branca (Luiz Gonzaga); Araponga (Luiz Gonzaga); Assum Preto (Luiz Gonzaga); Azulão (Inezita Barroso); Canário cantador (Genival Lacerda); Canção do rouxinol (Cauby Peixoto); Cantiga da perua (Jackson do Pandeiro); Carcará (João do Vale); “Blackbird” (The Beatles); Carapirá (Pinduca); Casaca de Couro (Jackson do Pandeiro); Cisne branco (Canção da Marinha do Brasil), Bem-te-vi (Dalto); Gavião Calçudo (Gilberto Alves); Graúna (João Pernambucano); Guriatã de Coqueiro (Ratinho); “Humming Bird” (Cat Stevens); “La Golondrina” (Nat King Cole); Meu galo cantou (Pinduca); “El Ruiseñor” (Joselito); “El Condor passa” (Simon & Garfunkel);

O canto da Ema (Jackson do Pandeiro); O galo canta, o macaco assovia ( Messias Holanda); O pato (João Gilberto); Pássaro bacurau (Jackson do Pandeiro); Papagaio do futuro (Alceu Valença); Pássaro Carão (Luiz Gonzaga); Pavão misterioso (Ednardo); Penerou gavião (Jackson do Pandeiro); Pombo correio (Moraes Moreira); Sabiá (Luiz Gonzaga); Tico-Tico no fubá (Carmen Miranda); Uirapuru (Nilo Amaro e Seus Cantores de Ébano); Urubu malandro (Pixinguinha); Urutau (Nilo Amaro e Seus Cantores de Ébano); e Xexéu de Bananeira (Jackson do Pandeiro).