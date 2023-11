Toda organização deve entender o valor da inovação para a sua evolução. A inovação deve ser estimulada nas empresas, sejam elas grandes ou pequenas, pois representa oportunidades extraordinárias, cria novos fluxos de receitas, através de modelos de negócios criativos e inovadores.

Peter Drucker diz que “a inovação é a ferramenta específica dos empreendedores, o meio através do qual eles exploram a mudança como uma oportunidade para um negócio ou serviço diferente”.

O risco é inerente em qualquer processo de inovações, entretanto, a empresa que negligenciar os mecanismos de desenvolvimento de inovação, terá dificuldades de se manter em funcionamento, diante das transformações que acontecem no mercado. Os riscos estratégicos são importantes para ajudar a empresa a crescer mais rapidamente, levando-a a uma nova direção ou novas soluções para atuar no mercado.

Empreendimentos que não inovam, dificilmente alcançam os melhores resultados e ficam prejudicados pela incapacidade de adaptação às novas situações.

Assim como alguns custos não podem ser suprimidos em nenhum momento, existem investimentos em estruturas que devem ser mantidos, especialmente os que se referem a tecnologia. As mudanças tecnológicas estão ocorrendo em um intervalo de tempo cada vez menor, obrigando as empresas a se ajustarem a uma velocidade muito maior, que há dez anos atrás.

Por isso é tão importante estimular a criatividade dos funcionários para a inovação de produtos e serviços, de processos, a distribuição no mercado e o relacionamento com os clientes.

Tornar a sua empresa melhor e mais bem colocada no mercado, deve ser a principal estratégia norteadora das suas decisões. Isso requer a participação proativa de todos os colaboradores, para a geração de novos fluxos de receitas, na organização.

Uma empresa só pode ser bem-sucedida se seus funcionários estiverem dispostos a dizer o que pensam, sentir-se livre para falar e sugerir mudanças, sem sentir medo das repercussões.

Uma cultura de confiança, liberdade e autocrítica, permite aos funcionários da empresa, evoluir para melhor. É um princípio fundamental da cultura organizacional, que as pessoas trabalhem com prazer e motivação. A criatividade é essencial, tanto para a satisfação das pessoas, quanto para a sobrevivência das empresas.

A implementação de ideias geradas com a criação de valor para a empresa, tem um caráter definitivo e irreversível, nos tempos atuais, possibilitando alcançar a tão sonhada vantagem competitiva.

A diversidade é uma vertente da criatividade, por isso as empresas devem firmar parcerias com outros negócios que tenham gerado bons resultados no mercado em que atuam. As empresas também devem dar autonomia aos seus empregados para formar uma rede de criatividade e inovação que estimule a interação entre colaboradores internos e externos. Todo ato criativo depende de algum grau de ousadia para enfrentar as críticas, diante de algo que é inovador.

Alguns fatores são determinantes para tornar a criatividade empresarial cada vez mais necessária. Podemos citar a tecnologia da informação, a valorização das necessidades dos consumidores e a mudança de perfil de gerenciamento controlador para facilitador e estimulador da criatividade das pessoas. Outro fator fundamental é contar com uma equipe competente e motivada, para o novo, não apenas para a rotina diária.

As empresas têm necessidade de se adaptarem às rápidas alterações do mercado e os dirigentes que se manterão nesse cenário de mudanças são os que as aceitam e as enxergam como vantagem competitiva.

Quando a situação atual não está levando à situação desejada é hora ousar e fazer as mudanças necessárias. Para mudar de direção é importante ser ágil, colocar os recursos em ordem e se concentrar na estratégia de construir uma cultura focada no cliente e não no produto. No atual mundo dos negócios a competência se mede pela capacidade de lidar com as mudanças.

Em vez de traçar um planejamento perfeito para atingir futuras metas, mantenha-se aberto para fazer ajustes sempre que necessários e flexibilidade para aceitar as mudanças. Abraçar as oportunidades do momento presente é uma sábia decisão que supera a criatividade.