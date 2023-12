Recentemente, o SENAI, o IEL- Instituto Euvaldo Lodi e o SEBRAE (todos integrantes do “Ecossistema de Inovação de Campina Grande”) realizaram mais um “Demoday”, finalizando assim, a “3ª Edição do Hub PB”, Programa de Aceleração e Incubação de Startups e Ideias Inovadoras.

A edição deste ano do Hub PB teve 69 Startups inscritas e 15 finalistas, que durante os últimos cinco meses receberam apoio no desenvolvimento de seus projetos, com “mentorias de modelagem de negócio e prototipação”.

As Empresas realizaram uma trilha de capacitação, se preparando para o Demoday com informações sobre como “ser empreendedor”, o mercado potencial, o mercado-alvo, os processos de ideação e validação da solução, o mínimo produto viável (MVP), a estruturação do modelo de negócio e as estratégias que podem/devem ser utilizadas.

3ª Edição do “Hub PB” (II)

Durante todo o processo, as Startups foram incentivadas a trabalhar com a inovação, o empreendedorismo e a criatividade, para se adaptarem às novas demandas do mercado, para agregar e gerar valor e impacto socioeconômico na região.

Este ano, passaram pela Incubação as seguintes empresas: “Odontox, Alpss, Iury Emanuel Leal Campos Sousa, Aligna, Easy Going, Turistart, Diameta, Finampy, Select Serviços, Uniforme Conectado, Saber+, Acutis Technology, Sidnei Roberto Pereira, Solverapps Ltda e O Povo Requer”. Representando várias cidades/regiões do Estado.

Nas três edições do “Programa de Pré-Aceleração e Incubação”, as Startups participantes, apresentaram um histórico de crescimento a partir da Incubação feita pelo Hub PB, com ótimos resultados econômico-financeiros. Vale destacar que, o Hub PB é um “Case de Sucesso” citado pela Neo Ventures Global (https://neoventures.global/)!

“PET Inovação”

O PET – “Programa de Educação Tutorial” é um tradicional programa presente em várias universidades públicas brasileiras, subsidiado pelo MEC (Ministério da Educação), tendo como objetivo principal, “preparar o aluno para as três tríades da universidade: Ensino, Pesquisa e Extensão”.

Uma “variação” deste projeto, denominado de “PETI” (PET Inovação), é semelhante ao “original”, só que voltado à Inovação!

O PETI vem sendo utilizado com sucesso, na UFCG – Universidade Federal de Campina Grande, apoiado e financiado, pela FAPESQ – Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba.

O “PET Inovação” conta com a participação de bolsistas de cursos de graduação de diversas áreas do conhecimento (Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Alimentos, Relações Internacionais e Farmácia).

Atuando “junto às empresas da Paraíba, o PETI apresenta tecnologias e soluções inovadoras, oriundas das universidades instaladas no Estado, com o objetivo de fornecer soluções para os mais variados problemas, vivenciados pelos empresários locais”.

Além disso, o programa “organiza eventos, palestras e cursos, visando aprimorar a formação acadêmica dos discentes nas áreas de empreendedorismo inovador e comércio exterior”. Muito interessante!

Mais informações no Instagram: https://www.instagram.com/petinovacao_/

Relatório da Indústria Brasileira de Software e Serviços

Já se encontra disponível a “2ª edição do Relatório da Indústria de Software e Serviços de TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) no Brasil”.

“Com uma metodologia clara e detalhada, este levantamento facilita a análise cruzada de dados com Institutos de Pesquisa e organismos oficiais”.

No documento produzido pelo “Observatório SOFTEX”, são apresentados números, análises e projeções da Indústria de Software e Serviços de TICs, reunindo todas essas informações em um único lugar.

O relatório destaca que, “os investimentos globais no setor devem registrar um aumento de 8,6% em 2024, superando o crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) Mundial”.

A projeção, para a “Indústria de TIC no Brasil”, prevê encerrar este ano, com um crescimento de 5% (em 2022, o crescimento foi de 8,2%).

Mais informações no endereço: https://softex.br/estudotics/

Feliz e Abençoado Natal!