Bloco Rubacão da Socorro leva foliões às ruas neste sábado em Campina Grande

O Bloco Rubacão da Socorro tem início ao meio dia deste sábado (4), na Vila do Artesão, em Campina Grande.

Segundo um dos coordenadores do evento, Ronildo Cabral, os foliões vão ser recepcionados pelo grupo Maracagrande e pelo cantor Carlos Pereira na Vila do Artesão e seguem, partir das 16h30, atrás do trio comandado pela cantora Gitana Pimentel em direção ao Parque do Povo.

Ele explicou que, ao chegar ao Parque do Povo, a cantora Gitana vai parar de cantar frevo e começar a cantar forró para dar as boas vindas ao São João de Campina Grande.

Também ressaltou que o trânsito já foi acertado junto à STTP para que o trio caminhe livremente pelo seu percurso.

– Está tudo pronto, estamos esperando nossos foliões lá na Vila do Artesão a partir do meio dia. No ano passado colocamos uma média de mil pessoas no avenida, neste nossa expectativa é de receber duas mil – disse

As informações foram concedidas em entrevista à Rádio Panorâmica FM.