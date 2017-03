Beneficiários da gratuidade no transporte coletivo em Campina convocados pela STTP

A Prefeitura de Campina Grande, por meio da Gerência de Transportes da STTP, comunica aos deficientes beneficiários da gratuidade nos transportes coletivos urbanos, que já está recebendo a documentação exigida para o recadastramento 2017.

Os interessados devem se dirigir ao setor de gratuidade da STTP, das 12h às 17h, apenas na segunda e terça-feira, portando os seguintes documentos: RG; CPF; Comprovante de residência (casa alugada deve portar cópia do contrato autenticada) no nome da pessoa que vai fazer a perícia médica; Cartão do SUS atualizado; e carteira de gratuidade 2015.

Também deverão ser informados o nome, RG, CPF, e grau de parentesco das demais pessoas que residem com o beneficiário.

O calendário de avaliação médica terá início já a partir de 22 de março até o mês de junho, necessitando a observação das datas do agendamento de acordo com a entrega de documentação.

O recadastramento é necessário para a troca das carteiras de gratuidade que estarão se vencendo em junho próximo.

Dessa forma, portadores de variadas deficiências com gratuidade aprovada, por meio de Perícias Médicas, receberão suas respectivas carteiras com livre acesso no transporte coletivo, sem ter que se preocupar em colocar a mão no bolso.