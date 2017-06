Bebê é sequestrado em Campina Grande

No bairro Alto Branco, em Campina Grande, nesse domingo (11), uma mulher denunciou a Policia que seu ex-marido raptou seu filho de apenas 10 meses de idade.

Foram realizadas rondas pela Polícia próximo a residência da mulher, porém o suspeito não foi localizado.

A Polícia acredita que o acusado pegou uma van a caminho do município de Remígio.

Foi mantido contato com a Polícia dos municípios de Esperança e Remígio, localizado o endereço do pai do suspeito e mantido contato com a avó do homem.

Segundo a avó do suspeito, ele não esteve naquele endereço.