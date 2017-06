Batalha Dembow Dance em Campina Grande terá participação dos Dois Africanos

O Teatro Municipal Severino Cabral recebe neste fim de semana, dias 10 e 11 de junho, o Dembow Dance 1vs1, Battle Ofifical de Dança Reggaeton no Brasil.

No sábado serão ministrados workshops e no domingo as Batalhas.

Foto: Divulgação

O evento contará com a participação especial dos Dois Africanos, finalistas do Programa SuperStar da Rede Globo.

A entrada custa dois reais mais um quilo de alimento não perecível. A programação tem início às 13 horas.

Segundo a organizadora, Giordana Leite, “o evento surgiu com o objetivo de popularizar o Reggaeton no país, oportunizar vivencias dançantes aos dançarinos da cidade de Campina Grande e cidades circunvizinhas, além de chamar a atenção para a Paraíba e despertar o interesse dos dançarinos de outros estados do Brasil pelo Reggaeton”.

Este ano, uma versão da Batalha acontecerá em São Paulo, então segundo Giordana, “o evento também vem com a proposta de circulação de edições do evento na Paraíba (Campina Grande), onde será realizada a competição a nível nacional”.

Os workshops no sábado (10), a partir das 13h, custam R$ 25 (um curso), R$ 35 (dois), R$ 45 (três) e R$ 55 (quatro). São ofertadas 16 vagas e as opções são: Twerk, com Giordana Leite (CG), às 14h; Afrofusion, com Hany Hilson (PE), às 15h30; Break, com Jonas Flex (JP), 17h e Dembow Dance também com Giordana às 18h30.

Já as Batalhas AllStyle e Reggaeton no domingo (11) custam R$ 30 e têm apenas oito vagas.

Os inscritos em uma das batalhas têm entrada franca no curso Dembow Dance.

Os participantes receberão camisetas. Haverá premiação em dinheiro mais troféu e brinde.

As inscrições acontecem na Tatuaria Janlarlly, localizada na rua Maciel Pinheiro, Edifício Palomo, 4º andar, 401.

Ou através de depósito em nome de Giordana Leite Pereira, agência 1591-1, conta 27.458-5, Banco do Brasil.

Neste caso é necessário enviar a digitalização do comprovante de pagamento para o email [email protected]

Outras informações pelo número (83)98614.5773.